נתי רביץ, השחקן הוותיק, מוציא שיר חדש כחלק מפרויקט מוזיקלי. אחרי שמופע ההשקה המקורי של הפרויקט נדחה בגלל המלחמה עם איראן, נמצא תאריך סמלי חדש

אחרי מאות הצגות, סרטים וסדרות, השחקן נתי רביץ מוציא שיר בשם "התחלות". הסינגל יוצר כחלק מאלבום בכורה של פרויקט מוזיקלי בשם "מעומקא דליבא". באלבום יוצאים שלושה-עשר שירים חדשים בהשתתפות מיטב אמני המוזיקה היהודית.

האזינו לשיר החדש של נתי רביץ – "התחלות":

פרויקט "מעומקא דליבא": סיפור של שליחות ומוזיקה

מאחורי הפרויקט עומדת ענת שמש, שליחת חב"ד בברוקלין, שגדלה בישראל והקימה עם בעלה בית חב"ד שמשך אליו ישראלים רבים שחיפשו משמעות וחיבור. מתוך המפגשים המרגשים הללו נולדו הטקסטים של האלבום, המשלבים עומק רוחני עם נגיעות מודרניות. על ההפקה המוזיקלית של רוב האלבום אחראי אייל מזיג, חבר להקת "הדורבנים", שהביא את המומחיות שלו ליצירת סאונד ייחודי ומרגש.

האלבום כולל שיתופי פעולה עם זמרים מוכשרים כמו עדי גביסון, רועי (ראובן) אדרי (פיינליסט "The Voice ישראל"), יוסף נטיב, עמי נגר (גם הוא פיינליסט "The Voice ישראל"), רועי לביא (מייסד וסולן להקת "התבלינים" לשעבר), גדי פיינגולד, דניאל ברקת (מייסד וסולן להקת "הפיל הכחול" לשעבר), חביב חיים בן אריה, אברהם יצחק רוזנצוויג וכמובן – נתי רביץ, שמביא את כישרונו הרב-תחומי לעולם המוזיקה.

מופע השקה סוחף בתל אביב

מופע ההשקה של האלבום תוכנן במקור להתקיים ב-ג' תמוז, 29 ביוני, המכונה "חג הגאולה" בחב"ד, ב"בית היוצר" בנמל תל אביב. אך פרוץ המלחמה מול אירן שיבש את התוכניות, והמופע נדחה. ענת שמש, שהגיעה לישראל לביקור מולדת לאחר כמעט שני עשורים בארצות הברית, חוותה את המלחמה מקרוב – אזעקות, יירוטים ושהייה במקלטים. דווקא ברגעים אלה, במקלט, התחדדה עבורה המשמעות העמוקה של הפרויקט המוזיקלי, שמבקש לחבר בין אנשים מעבר לים וליבשות.

באורח פלא, לאחר המלחמה נמצא תאריך חדש למופע – י"ג בתמוז, יום בעל משמעות מיוחדת בחב"ד, המציין את שחרורו של האדמו"ר השישי מלובביץ' ממאסר ברוסיה. התאריך החדש אפשר לכל הזמרים והנגנים להשתתף, והמופע התקיים בהצלחה מסחררת, כשכל הכרטיסים נמכרו יומיים מראש.