בית הרב קוק בלב שכונת בית דוד בירושלים מציע סיור מרתק המשלב קדושה, היסטוריה ותורה, לצד חדר עבודה צנוע וכיסא היסטורי שקיבל מהנציב הבריטי

חודש אלול, חודש פטירתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב הראשון של ארץ ישראל, הוא זמן מיוחד לביקור בירושלים. השנה, 90 שנה לאחר פטירתו, זהו רגע נפלא לעלות למשכנו ההיסטורי של הרב, השוכן בלב שכונת בית דוד, שכונה טבולה בהיסטוריה יהודית עשירה.

בית הרב: אוצר תרבותי בלב השכונה

במרכזה של ירושלים, בין בתיה של שכונת בית דוד, שוכן ביתו של הרב קוק, ובו אוצרותיו וספרייתו. השכונה, שנקראת על שם הנדבן דוד רייז ינובר, נוסדה בזכות קריאתו של ר' יוסף ריבלין להקמת שכונות יהודיות מחוץ לחומות העיר העתיקה. בתיה של השכונה תוכננו כמתחם מאובטח, ששירת את עניי הכולל ואפשר לימוד משותף. כאשר נבחר הרב קוק לרבה של ירושלים, נבחר עבורו בית חד-קומתי בשכנות לשכונה, שהושלם בשנת תרפ"ג (1923).

חדר עבודתו של הרב: צניעות ורוחניות

סיור בבית הרב מגלה עולם של תורה וצניעות. חדר עבודתו, הממוקם מימין לכניסה, מציג מראה פשוט ומרשים: שולחן, כיסא וארון הם כל הריהוט שבו. בפינה השמאלית ניצב כיסא מיוחד, מתנה מהנציב הבריטי הרברט סמואל, כהוקרה על פועלו של הרב למען תושבי הארץ.

משכנו של ד"ר טיכו: שכנות של חסד

במרחק צעדים ספורים מבית הרב נמצא בית טיכו, ביתו של רופא העיניים הנודע ד"ר אברהם טיכו. שמו של טיכו התפרסם בזכות טיפוליו בחולים, לעיתים ללא תשלום. השכנות בין הרב קוק לד"ר טיכו מסמלת חיבור של רוח וחסד, והמבקרים יכולים לחוות את הקשר המיוחד הזה.

פעילויות לימודיות וחווייתיות

כדי להנגיש את תורתו של הרב קוק, יזמו במקום סיורים מודרכים ומשחק תחנות ברחבי העיר. פעילויות אלו מאפשרות למבקרים להעמיק בהבנת משנתו של הרב תוך חוויה אינטראקטיבית ומרתקת.

איך מגיעים?

הגעה לבית הרב פשוטה: נוסעים ברחוב הנביאים (המתחיל בכיכר דוידקה) עד לפינת רחוב הרב קוק. ניתן לחנות בחניון המוסדר במורד הרחוב או לאורך הכביש, ולהיכנס לסמטת "בית הרב".