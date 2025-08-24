שיר הנושא של Imagine פסטיגל הודלף לרשת, ובמקביל התקיימה ההכרזה הרשמית למופע – עם חזרת ילדי הפסטיגל, הכוכבים הגדולים והתחרות המוזיקלית

אחרי כל הדרמות סביב פסטיגל 2025, Imagine פסטיגל – ההחלטה לקיים את הפסטיגל בתל אביב בלבד, החזרת ילדי הפסטיגל ותחרות השירים המקוריים, מגיעה הפתעה נוספת: שיר הנושא הרשמי דלף לרשת מוקדם מהצפוי.

מאות גולשים כבר האזינו לקטעים מהשיר החדש, שמיועד היה להיחשף יותר מאוחר. האם מדובר במהלך מתוכנן מצד ההפקה לייצר הייפ, או בהדלפה מביכה שנפלה לידיים הלא נכונות?

האזינו לשיר הנושא של Imagine פסטיגל:

שיר הנושא של Imagine פסטיגל. מתוך עמוד הטיקטוק my festigal2.

זמן קצר לפני ההדלפה, התקיימה ההכרזה הרשמית על Imagine פסטיגל. זאת עם חשיפת הקונספט והקאסט שיככב השנה. ההפקה הבטיחה חוויה צבעונית ועשירה, לצד חזרתם של ילדי הפסטיגל ותחרות השירים המקוריים. כאן, הקהל יכריע מי יזכה.

צפו בהכרזה הרשמית של הפסטיגל

ההכרזה על Imagine פסטיגל. (צילום: יח"צ פסטיגל)

בסרטון נראים הכוכבים בתלבושות צבעוניות ומרהיבות שמחזירות קצת מהאווירה הקלאסית של הפסטיגלים הוותיקים. ההרכב השנה מגוון במיוחד ומשלב בין שחקנים אהובים לזמרים מצליחים. המטרה היא לפנות לכל הגילאים – ילדים, בני נוער וגם למבוגרים. בנוסף, ליצור חוויה משפחתית אחת גדולה.

בין המשתתפים שנחשפו: אליאנה תדהר ולי בירן, מרגי ואנה זק, עדן גולן, שרית חדד, קווין רובין, טל מוסרי, שחר טבוך ועוד. השילוב בין כוכבים ותיקים לכישרונות צעירים מבטיח מופע נוצץ ומלא אנרגיה.