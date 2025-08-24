בשורה כואבת: הזמר והיוצר, נתן גושן ואשתו לירון, הודיעו היום (ראשון) כי אחרי חמש שנים של זוגיות ובת משותפת אחת – הם נפרדים ומתגרשים

אחרי חמש שנים של זוגיות משותפת ואהבה גדולה, ואחרי שהביאו לעולם ילדה, נתן גושן ואשתו הודיעו כי הם נפרדים. גושן ולירון אלביליה התחתנו במרץ 2021. כשנה אחר כך, במרץ 2022 השניים הביאו לעולם את ביתם, אמיליה. היום (ראשון), הודיעו הזוג בחשבונות ברשתות החברתיות כי הם נפרדים בכאב רב.

"עוד תראו אותנו מלא ביחד"

ברשתות החברתיות שלהם, פרסמו לירון ונתן גושן פוסט משותף, עם הודעה בשם שניהם. "חברים יקרים", הם פתחו, "רצינו לשתף בצער שאחרי חמש שנים יפות וטובות ומשמעותיות, ועם ילדה מדהימה שהיא האור הכי גדול שלנו – בחרנו להמשיך את חיינו בנפרד, בכבוד ובאהבה".

הם מסרו כי הם עושים את הפרידה עם המון הערכה בניהם: "אנחנו בוחרים להודות ולהוקיר את מה שהיה, ולהבטיח הבטחה חדשה בינינו של כבוד, חברות ותמיכה לנצח. עוד תראו אותנו מלא ביחד. נשמח שתכבדו את פרטיותנו, לירון ונתן".