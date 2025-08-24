יצא הסינגל "בוא הפלג איתי" מתוך המחזמר "שאול" של שלמה ארצי. השיר, בביצוע תום כהן, הוא שיר אהבה מרגש המשלב תשוקה וכאב, ומציג הצצה ראשונה לעולם המוזיקלי של ההפקה

אחרי ההכרזה על המחזמר חדש, בכתיבתו של שלמה ארצי, הסינגל הראשון מתוכו נחשף. "בוא הפלג איתי" מתוך המחזמר "שאול" יצא הבוקר (ראשון). השיר, בביצועו של תום כהן, הוא הצצה ראשונה לעולם המוזיקלי והדרמטי של המחזמר, שיעלה בתיאטרון היכל שלמה בתל אביב ב-10 בנובמבר 2025.

רגע של תשוקה וכאב

"בוא הפלג איתי" הוא שיר אהבה עוצמתי, המתאר את הרגע שבו בעלת האוב – נביאה מודרנית, יפהפייה וחכמה – מתאהבת בשאול, והוא בה. השיר לוכד את התשוקה, הכאב והתקווה שמתעוררים בתוך כאוס של טרור, פחד ואמונה. הוא מציג את העיבוד המודרני והנועז לסיפורו התנ"כי של שאול המלך. השיר, שנכתב והולחן על ידי שלמה ארצי, משלב מלודיה סוחפת עם טקסט נוגע שמזמין את המאזינים לצלול לעולמו של המחזמר.

השיר "בוא הפלג איתי" מציג את הכימיה המוזיקלית בין תום כהן, המבצע את השיר, לבין המילים והלחן של ארצי. השיר משלב רגש עמוק עם אנרגיה תיאטרלית.

על המחזמר "שאול"

"שאול – מחזמר רוק ישראלי" הוא יצירתו המדוברת של שלמה ארצי, המשלבת מוזיקת רוק, בלדות וספוקן וורד עם תזמורת חיה של תשעה נגנים. המחזמר מציג גרסה עכשווית לסיפור שאול המלך, המתרחשת בעולם של אופנועים, ליצנים, רקדנים ופוליטיקה עירונית. שאול, צעיר מכפר חיטים, יוצא לחפש אופנועים שנגנבו מאביו, אך מוצא את עצמו מומלך על העיר בית אל, שקוע במערבולת של אהבה, כוח ואובדן.

ההפקה, בבימויו של להב תימור ובהובלה אמנותית של לואי להב, כוללת קאסט מרשים: צחי הלוי בתפקיד שאול, אלישע בנאי כדוד, אלי דנקר כשמואל, מיכאל מושונוב כג'וקר, ותום כהן בתפקיד בעלת האוב. לצדם משתתפים אור עמרמי ברוקמן, איאן פינקוביץ, ניצה שאול ועוד.