אלוף (במיל’) יואב מרדכי הושעה ל-14 יום מטיפול בנושא השבויים והנעדרים בעקבות חקירת “קטאר-גייט”, במסגרתה נבדקות עסקאות נשק וסייבר עם קטאר

פרשת קאטרגייט: בעקבות התפתחות בחקירה ועדות שמסר בחמישי האחרון והוגדרה בעייתית, החליטה המשטרה להשעות את אלוף (במיל’) יואב (פולי) מרדכי מכל עיסוק בנושאי שבויים ונעדרים לתקופה של 14 יום.

כזכור החקירה עוסקת בעסקאות ביטחוניות בהיקפים של מיליונים בין חברות ישראליות לקטאר, שבוצעו באמצעות חברת התיווך בה שותף מרדכי, MBGI בע”מ, אשר לפי חשיפת כלכליסט, בתחילת החודש, הייתה זכאית לדמי תיווך משמעותיים.

בין העסקאות שנבדקות: מכירת מערכות הגנה למטוסים של אלביט למשפחת המלוכה הקטארית, ותוכנות של חברת הסייבר ורינט (VERINT). היקף העמלות הכולל אינו ידוע, לפי ההערכה אך חלקן הגיעו למיליוני שקלים.

לפי הדיווח, חלק מהעסקאות אושרו על ידי האגף לפיקוח ביטחוני במשרד הביטחון, חרף היעדר יחסים דיפלומטיים רשמיים בין ישראל לקטאר, בשל שיקולים ביטחוניים ומדיניים.

האלוף במיל' יואב (פולי) מרדכי מסר בתגובה: "לאורך כל פעילותי , תמיד הקפדתי קלה כבחמורה בהוראות החוק, וסייעתי למדינת ישראל בכל אימת שנדרש לכך. גם כאן, הגם שהכל נעשה באופן גלוי, שקוף ומדווח כדין, אעשה כל שנדרש בכדי לסייע לרשויות החוק להגיע לחקר האמת, ולפעול בהתאם להנחיותיהם, ולו בשל העובדה שהגעה לחקר האמת תוכיח שלא דבק רבב ולא נפל כל פגם בהתנהלותי".

עורך דינו גדי זילברלשג הבהיר כי התנאים המגבילים ובהם 14 יום הרחקה מצוות המו"מ ניתנו בהסכמתו. והוסיף, כי החברה פועלת בשקיפות מלאה ומקפידה על הוראות החוק.

נזכיר שיונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עדיין עיננו ראשי לפגוש את נתניהו לאחר שערעור המשטרה התקבל. לאחר אישור בית המשפט אוריך צייץ "אין שום כוח בעולם שימנע ממני מלחזור לעבוד למען ראש הממשלה בנימין נתניהו"