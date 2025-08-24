השבוע מתקיימים אירועי תרבות ותיירות מרתקים, כולל פסטיבל הנבל הישראלית, פתיחת מלון יוקרה חדש באילת וחגיגות מוזיקליות כמו פסטיבל תימא ומופעי תזמורת המהפכה

השבוע מביא עמו שפע של אירועי תרבות, תיירות וצרכנות ברחבי הארץ – מפסטיבלי מוזיקה ייחודיים ועד חוויות יוקרתיות חדשות. הנה סקירה של המיטב שקורה השבוע בישראל, עם אירועים שמתאימים לכל המשפחה, לחובבי המוזיקה ולמי שמחפש חופשה מפנקת.

פסטיבל ותחרות הנבל הישראלית

פסטיבל ותחרות הנבל הישראלית החמישית יתקיימו ב-27-28 באוגוסט במרכז המוזיקה בתל אביב-יפו, בניהולה האמנותי של גתית בועזסון. התחרות, המיועדת לנבלאים ישראלים צעירים בגילאי 8-20, תכלול 26 משתתפים בשלוש קטגוריות, במטרה לקדם את המוזיקה הייחודית של הנבל.

לצד התחרות, יתקיימו קונצרטים מגוונים: קונצרט מוסבר לילדים עם הנבלאית עדינה הרעוז, קונצרט "שרשרת הדורות" המוקדש לחלוצי הנבל הישראלי, וקונצרט "ארבע כנפות נבל" עם מוזיקה מכל העולם. בנוסף, יוקרן הסרט "מאחורי המיתרים" של הבמאי אורי סיוון, ותתקיים במה פתוחה לנבלאים חובבים מדי ערב בשעה 18:45 בלובי, בכניסה חופשית.

מלון יוקרה חדש באילת: ISLA BROWN 42°

קבוצת כראל פותחת את מלון היוקרה "ISLA BROWN 42°" באילת, שייפתח להרצה בקרוב לאחר קבלת טופס 4. המלון, בעיצוב משרד האדריכלים פייגין, מציע חוויית אירוח בינלאומית עם ספא מפואר, בריכת אינפיניטי ורוף-טופ עם נוף פנורמי לים ולמדבר. המלון ינוהל תחת המותג הבינלאומי "ISLA BROWN 42°" על ידי קנדה ישראל מלונות, שתנהל גם מתחם סוויטות יוקרתי סמוך. המלון מבטיח להפוך את אילת ליעד תיירותי יוקרתי ברמה עולמית.

פסטיבל תימא 2025: שורשים מוזיקליים תימניים

בספטמבר יתקיים בירושלים פסטיבל תימא 2025, שיציג שלושה ימי מופעים החוגגים את המוזיקה התימנית ואת יצירתם של אמנים המשלבים השפעות ממסורת יהודי תימן. האירועים, בהובלת עמותת תימא בנשיאות ד"ר יגאל בן שלום, כוללים הופעות של מקהלת קולות תימן, הרכב בנאת אל ימן והתזמורת התימנית. העמותה, שזכתה בפרס ראש הממשלה לחקר קהילות ישראל, תומכת באמנים צעירים ומפעילה את מוזיאון מורשת יהדות תימן בנתניה.

ברז השוקו של יטבתה

פונדק יטבתה מזמין את המטיילים ליהנות מברז השוקו האהוב, שיפעל בין ה-3 ל-28 באוגוסט. השנה מצטרפת אטרקציה חדשה: מפעל שוקו מתנפח תלת-ממדי, הראשון מסוגו בישראל, עם זוויות צילום אינטראקטיביות, משחקים והפתעות. האירוע כולל שוקו חופשי, כוסות רב-פעמיות למזכרת ופעילויות לכל המשפחה, בכשרות מהדרין של הרב רובין.

מבצעי סוכות ברשת מלונות ג'ייקוב

רשת מלונות ג'ייקוב, המונה 8 מלונות ברחבי הארץ, מציעה הנחה של 20% למקדימים להזמין חופשת סוכות עד ה-31 באוגוסט. המבצע תקף במלונות הרשת, כולל ג'ייקוב נווה אטי"ב, חדרה, נהריה, טבריה, תל אביב, מודיעין, מצפה רמון ואילת.

תזמורת המהפכה: מחווה לאריק איינשטיין וגרשווין

תזמורת המהפכה ממשיכה להפיח חיים במוזיקה הישראלית והעולמית. המופע "אני ואתה – מנגנים עם אריק איינשטיין" מציג פרשנות חדשה ליצירותיו של איינשטיין עם מוני מושונוב ורוני דלומי/סיון טלמור, תוך שילוב קטעי וידאו וסאונד. המופע "אדבר איתך" מביא שירי אהבה עבריים וערביים בעיבודים חדשים, והמופע "התרנגולים – הרמיקס" משלב קטעי וידאו נדירים משנות ה-60 עם ביצועים חיים. בנוסף, המופע "גרשווין – גרסת המהפכה" חוגג את יצירתו של ג'ורג' גרשווין בשלוש מערכות ייחודיות.

פארק המים יו ספלאש באילת

פארק המים יו ספלאש, חלק ממלון U SPLASH RESORT של רשת פתאל, התרחב לאחר השקעה של 12 מיליון ₪. הפארק, בעיצוב בהשראת אינדיאנה ג'ונס, מציע מגלשות חדשות וחוויית מים לכל המשפחה, מהקטנטנים ועד למבוגרים המחפשים אדרנלין.

פלאנט באר שבע: הופעות על המסך הגדול

פלאנט באר שבע מציג שתי הקרנות חד-פעמיות של סרטי הופעות: YUNGBLUD עם הופעה פאנקיסטית מלאת אנרגיה על קבלה עצמית וחופש, וסרט ההופעה האגדי של פרינס, Sign O’ The Times, בעיבוד מחודש ב-IMAX. החוויה הקולנועית כוללת סאונד עוטף ואווירה של קהל חי.