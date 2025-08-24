במלחמת האזרחים שהתנהלה בלוב, כאשר מועמר קדאפי עומד בראש השלטון, קבע הנשיא דאז מונח להמונים: "נילחם מדירה לדירה (דאר אל דאר), מזנגה לזנגה – מרחוב לרחוב". אין פשרות, התווה אז המנהיג הרוצח את דרכו.
וכך, בהבדלים גדולים וברורים, ניגש צה"ל לכיבושה של העיר עזה. זנגה זנגה – רחוב רחוב. אין קיצורי דרך.
פטריות העשן שנראו הבוקר מעל שמי ג'באליה בצפון רצועת עזה הם רק עדות ראשונה לפעולה. צה"ל למעשה כבר נמצא בפאתי עזה. חמש אוגדות כבר מוכנות לפעולה, כאשר בסוף השבוע שעבר החלו חטיבות גבעתי וגולני לכבוש יעדים בפאתי ובמרחבים של העיר עזה. כך לדוגמא בשכונות כמו זיתון, סגעייא והבוקר הזה נכנסה לפעולה גם הפעילות בשכונת ג'באליה.
"אנחנו בפאתי עזה כבר פועלים. חטיבה נוספת תצטרף בקרוב במבצע הדרגתי. מתכננים את ההשתלטות על עזה באופן יסודי ושיטתי, אין 'דרך קיצור', את זה ניסינו בעבר" אומר גורם ביטחוני. רחוב רחוב, "זנגה זנגה", כמו שאמר קדאפי.
לוח הזמנים הצפוי
לצורך הפעולה הנרחבת יחל בשבוע הבא, וביתר דיוק ב-2 בספטמבר, גיוס המילואים הנרחב עם 60 אלף איש, ובנוסף ההארכה לכ-20 אלף נוספים שכבר בשירות. הפעולה תהיה הדרגתית, ובאיזור אוקטובר-נובמבר נגיע לכ-130 אלף לוחמים בו זמנית – וזה יקרה עד תחילת שנה הבאה.
צריך לומר בבירור – אין דרך אחרת. אחרת הכל יחזור על עצמו שוב. עזה תראה כמו רפיח, חאן יונס ובית חאנון. וצריך להדגיש לכל אלו שחושבים שמדובר כאן במלחמה פסיכולוגית: צה"ל וכל אוגדותיו מתכננים פעולה עצימה, מרחבית, יסודית ועמוקה כדי לנקות את השטח, כדי שלא תחזור שוב על עצמה מציאות שמחת תורה.
עיני כל העולם מסתכלים עלינו, ובלי הכרעה ברורה ונחושה, התוצאות – ככל שהיו טובות – לא תתקבלנה, לא בישראל ולא בעולם. לכן מונח הזנגה זנגה ילווה אותנו בכל בית, בכל רחוב וסימטה עד לניצחון.
מיקי
הקבינט לא נתן לצהל הוראת הכרעה וניצחון. הצבא לא יוציא לשום קבינט את הערמונים מן האש וימשיך לדשדש, למשוך זמן עד סוף הפגרה, בחיריו ממשובטי קפלן ימשיכו בהודעות לתקשורת עד...
הקבינט לא נתן לצהל הוראת הכרעה וניצחון. הצבא לא יוציא לשום קבינט את הערמונים מן האש וימשיך לדשדש, למשוך זמן עד סוף הפגרה, בחיריו ממשובטי קפלן ימשיכו בהודעות לתקשורת עד שלטראמפ ימאס וישליך את אחוריו של ביבי בתור לוזר על הקקטוס הקרוב. לא הצבא הזה יכריע את החמאס. נמחקו לו המילים הכרעה ונצחון מן המילון. וטרם נעקרה ממנו חונטת הדיפ-סטייט הקפלניסטית. שאינה ממש דיפ. הכל בגלוי. יום טוב.המשך 09:47 24.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עמקה
החמאס לא ישחרר אף חטוף בזמן הלחימה, חיילים ימותו החטופים ירצחו, העולם יראה את ההרס ההרג הגירוש ושנאת העולם אלינו תגבר, תהיה סכנת חרם מצד מדינות. רק הסכם יציאה מעזה...
החמאס לא ישחרר אף חטוף בזמן הלחימה, חיילים ימותו החטופים ירצחו, העולם יראה את ההרס ההרג הגירוש ושנאת העולם אלינו תגבר, תהיה סכנת חרם מצד מדינות. רק הסכם יציאה מעזה עם החטופים ורצועת בטחון ופירוז הרצועה יכולים להיות בסיס למשא ומתן. לא דרכים ולא צירים.המשך 09:55 24.08.2025
יוסי
מי שצמא יקבל במשאית ללוב.10:37 24.08.2025
יוסי
מי שצמא - יקבל במשאית ללוב.10:36 24.08.2025
