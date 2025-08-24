בימים האחרונים שבו כוחות צוות הקרב של חטיבה 401, תחת פיקוד אוגדה 162, ללחימה במרחב ג'באליה שבצפון רצועת עזה. המטרה של הפעילות היא להעמיק את הפגיעה ביכולות הצבאיות של ארגון הטרור חמאס.
הלוחמים פועלים במטרה להשמיד תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע, לחסל מחבלים ולחזק את השליטה המבצעית באזור. פעולות אלו מאפשרות לצה"ל להרחיב את הלחימה לאזורים נוספים ומונעות ממחבלי חמאס לחזור ולפעול באזורים אלה.
עד כה, הכוחות איתרו תוואי תת-קרקעי, חיסלו מחבלים והשמידו מבנה צבאי ששימש את חמאס לתכנון והוצאה לפועל של פיגועים נגד כוחות צה"ל.
כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה כדי להגן על ביטחון מדינת ישראל.
