פרופסור שקמה ברסלר, מתייחסת להצעתו של בני גנץ להצטרף לממשלה בכדי לזרז עסקת חטופים: "גם הוא יהיה אחראי למוות מיותר של חיילים וחטופים בשם נביאי השקר"

פרופסור שקמה ברסלר, מראשי מחאת הדגלים השחורים ואחד הקולות הבולטים ביותר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, מתייחסת להצעתו של בני גנץ להצטרף לממשלה בכדי לזרז עסקת חטופים, ואומרת כי תמיד אמרו לה שמשנתו של גנץ זהה לזו של נתניהו.

לדברי ברסלר: "גנץ מעוניין לחבור לממשלת משיחי השקר. יהיה גם הוא אחראי למוות מיותר של חיילים וחטופים בשם נביאי השקר, מקדשי גאולה מדומיינת". הוא הוסיפה כי "האמת שכבר לפני שנתיים אמרו לי שזו משנתו. מודה שסירבתי להאמין. טעיתי".

גנץ במסיבת העיתונאים (דוברות כחול לבן)

בהמשך היא התייחסה למצבו הפוליטי של גנץ וכתבה: "לפחות בפעם הזאת גנץ עם אפס מנדטים, אז הוא לא מייצר את האשליה כאילו התמיכה בקואליציה גדלה".