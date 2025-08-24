אשת התקשורת והמגישה, לוסי אהריש, תקפה בחריפות את השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, בעקבות ציוץ קצר שפרסמה האחרונה בו האשימה את המחאה בטבח השבעה באוקטובר.
סילמן שיתפה דיווח של ערוץ i24NEWS בו נכתב כי חמאס הבחין כי כשירות צה"ל נפגעה בעקבות הקריאות לסרבנות, עובדה שהיוותה שיקול מבחינתו לתקוף את ישראל. לצד הדיווח ששיתפה, כתבה סילמן: "טבח קפלן".
בתגובה לדבריה, לוסי אהריש יצאה עליה במתקפה חריפה וכתבה: "השרה לזיהום הסביבה גבירותיי ורבותיי. תת רמה, ריקבון, גועל ורוע שהתקבצו בבן אדם אחד".
פחות צבוע
פחות צבוע

צוסי, כשמאשימים את הממשלה בהרג החטופים למרות שמי שהורג חטופים זה החמאס החמאס הוא זה שרצח, שרף ואנס ישראלים. האם העברת ביקורת על הדמגוגיה ? אולי את חלק מהצביעות והזיהום הסביבתי08:14 24.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הה
הה

הממשלה אחראית לחלוטין להפקרה והרג של חטופים. אם הממשלה לא פעלה ביעילות ובשכל לשם החזרתם,אם לממשלה לא היתה מספיק מוטיבציה להחזרתם- הדם על ידיה.08:29 24.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
משה
משה

אם אתם בטיפשותכם לא הייתם נותנים בהםגנות רוח גבית לחמאס הוא היה מזמן מתפשר לעשות עיסקה. אולי לא פוליטיקאליקורקט להגיד את זה אבל זה הסיבה שצנגאוקר לא הולזר עד עכשיו חמאס יודע שאמא שלו תעשה הפגנות ותגרום למדינת ישראל להתפשר (כמו שהיה אצל שליט) אז הם משאירים את הבן שלה בשבי ולא משחררים אותו.08:44 24.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עמי
עמי

לוסי תתבישי08:16 24.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עמי
עמי

לוסי הדיבור שלך מביש ולא אוסיף.08:16 24.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הה
הה

בכל מילה.08:25 24.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הה
הה

צ"ל- לוסי צודקת בכל מילה.08:26 24.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מי שמדברת....
מי שמדברת....

דוגמא לאוייב שמצוי בקירבנו . ביום הפקודה הוא יצטרף בשמחה לאוייב08:25 24.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הה
הה

לוסי יותר יקרה לאומה,מאלף אנשים כמוך.08:28 24.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אמיר יצחק
אמיר יצחק

לוסי העלובה08:29 24.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
המוטציה הסמאלנית
סילמן צודקת08:27 24.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רינגו
לוסי מותק אל תכעסי זה לא בריא .מה שמתאים זאת האמת לאמיתה קפלן הייתה ועוד משמשת כר מרעה .להסתות השמאל ולנגח ממשלה שנבחרה באופן דמוקרטי .יש מסמכים שנחשפו בעזה שמאמתות...
רינגו

לוסי מותק אל תכעסי זה לא בריא .מה שמתאים זאת האמת לאמיתה קפלן הייתה ועוד משמשת כר מרעה .להסתות השמאל ולנגח ממשלה שנבחרה באופן דמוקרטי .יש מסמכים שנחשפו בעזה שמאמתות את המתקפה בדרום על ישראל .המשך 08:34 24.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ריגו
ריגו

זיין08:34 24.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיכה
מיכה

הכול רקוב . זה מתחיל בתקשורת ובמערכת המשפט .08:46 24.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר