אשת התקשורת והמגישה, לוסי אהריש, תקפה בחריפות את השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, בעקבות ציוץ קצר שפרסמה האחרונה בו האשימה את המחאה בטבח השבעה באוקטובר.

סילמן שיתפה דיווח של ערוץ i24NEWS בו נכתב כי חמאס הבחין כי כשירות צה"ל נפגעה בעקבות הקריאות לסרבנות, עובדה שהיוותה שיקול מבחינתו לתקוף את ישראל. לצד הדיווח ששיתפה, כתבה סילמן: "טבח קפלן".

אייל שני בשיחה אישית עם לוסי אהריש. ארכיון (באדיבות "דמוקרטTV")

בתגובה לדבריה, לוסי אהריש יצאה עליה במתקפה חריפה וכתבה: "השרה לזיהום הסביבה גבירותיי ורבותיי. תת רמה, ריקבון, גועל ורוע שהתקבצו בבן אדם אחד".