חבר הכנסת אביגדור ליברמן יצא במתקפה חריפה נגד בני גנץ בראיון לכאן רשת ב'. לדבריו, הוא "לא מזלזל בגנץ, אני מרחם עליו. ראיתי מראה מעורר רחמים של אדם עייף, מפוחד, מבוהל".
ליברמן האשים את גנץ בכך שהוא "תופס טרמפ על הנושאים הכי חשובים: חטופים ונושא הגיוס". הוא הוסיף כי אין לו צורך "לחזור על הציוצים של גנץ עצמו על קבינט המלחמה".
עוד חשף ליברמן כי גנץ לא התייעץ איתו לפני מסיבת העיתונאים האחרונה שלו, אלא התקשר אליו "שעה לפני מסיבת עיתונאים" מבלי לקבל מענה. לדבריו, "כשמתקשרים אליי שעה לפני מסיבת עיתונאים אז ברור לי מה הוא רוצה לומר".
מה דעתך בנושא?
11 תגובות
2 דיונים
יוסי
כרגיל אדון ליברמן דובי לא לא ,,ליברמן בסוף לא יעסור את אחוז החסימה ..זה יהיה הפתעת הבחירות07:41 24.08.2025
יוסי
כרגיל אדון ליברמן דובי לא לא ...ליברמן עוד יופתע כאשר הוא לא יעבור את אחוז החסימה ..07:39 24.08.2025
א
בנט אמר לערוץ 11 שהוא וליברמן שפכו מיליונים על חמאס דרך קטאר!!08:21 24.08.2025
פשוט שקרי
מהיכן ידיעה שקרית זו?! כולם יודעים היטב מי אפשר העברת כספים אדירה לחמאס!!! כולם יודעים גם בלשכת מי עבדו עובדי קטאר...08:28 24.08.2025
א
ליברמן הנוכל הכריז שיחסל את הנייה תוך 48 שעות, ואמר לעמית סגל שלא חיסל כי "לא רצה להתעסק בביטחון המדינה"!!08:19 24.08.2025
א
פצע בגידה-ליברמן, בנט ולפיד הורו לצהל לא לנגוע בחמאס כדי שעבאס מרע"מ לא יפרוש מממשלתם!08:20 24.08.2025
שקר וכזב
חבל שהרשת סובלת הכל - כולל שקרים שכאלה.08:29 24.08.2025
א
ליברמן הבוגד שקרא לגרש את כל הערבים מהכנסת כתומכי טרור ולחוקק את חוק הנאמנות -הקים עם בנט את ממשלתם הפלסטינית עם רע"מ!08:19 24.08.2025
ליוסי, המכונה גם "א"
מסיבותיך שלך אתה נגד ליברמן, אך די בתגובה אחת ואין צורך בצרור תגובות שעיקרן אחת. לטעמי (ואיני תומך) בו - ליברמן הוא אחד הקולות היותר ברורים בכלל ובימין בפרט, להבדיל...
מסיבותיך שלך אתה נגד ליברמן, אך די בתגובה אחת ואין צורך בצרור תגובות שעיקרן אחת. לטעמי (ואיני תומך) בו - ליברמן הוא אחד הקולות היותר ברורים בכלל ובימין בפרט, להבדיל ממזגזגים וממעורפלים אחרים...המשך 08:26 24.08.2025
המוטציה הסמאלנית
ליברמן הפקה פקה08:25 24.08.2025
משיח
כאשר ליברמן שותק ונעלם .זה הכי הכי טוב ליהודים ולמדינת ישראל .שילך לעזה שם אולי יקבל יותר מנדטים08:52 24.08.2025
ליוסי, המכונה גם "א"
