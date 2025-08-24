חבר הכנסת אביגדור ליברמן יצא במתקפה חריפה נגד בני גנץ בראיון לכאן רשת ב'. לדבריו, הוא "לא מזלזל בגנץ, אני מרחם עליו. ראיתי מראה מעורר רחמים של אדם עייף, מפוחד, מבוהל".

ליברמן האשים את גנץ בכך שהוא "תופס טרמפ על הנושאים הכי חשובים: חטופים ונושא הגיוס". הוא הוסיף כי אין לו צורך "לחזור על הציוצים של גנץ עצמו על קבינט המלחמה".

צילום: ערוץ כנסת

עוד חשף ליברמן כי גנץ לא התייעץ איתו לפני מסיבת העיתונאים האחרונה שלו, אלא התקשר אליו "שעה לפני מסיבת עיתונאים" מבלי לקבל מענה. לדבריו, "כשמתקשרים אליי שעה לפני מסיבת עיתונאים אז ברור לי מה הוא רוצה לומר".