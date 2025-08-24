משרד עורכי דין עתר לבג"ץ במטרה לפסול את מינויו של שר המשפטים, יריב לוין, לתפקיד ממלא מקום שר הפנים. על פי דיווח של אברהם בלוך באתר "מעריב", העתירה טוענת שהמינוי יוצר בעיה של ניגוד עניינים, שכן לוין אחראי הן על מינוי דיינים בבתי הדין לעררים, והן על קבלת החלטות שבהם אותם דיינים אמורים לבקר.
בעתירה נטען שהתלות המוסדית הזו פוגעת באופן קשה בעצמאות בית הדין ובאפשרותו לפסוק באופן הוגן. העותרים מציינים כי השר שממנה את הדיינים הוא גם זה שהחלטותיו עומדות בפני ביקורת שיפוטית מצידם. לטענתם, מצב כזה נוגד עקרונות יסוד של צדק ומשפט.
עוד נחשף בעתירה כי המשרד פנה בתחילת החודש לראש הממשלה ולייעוץ המשפטי בדרישה לבטל את המינוי, אך הדבר לא נעשה. למרות הפנייה, ימים ספורים לאחר מכן פורסם מכרז למינוי דיינים חדשים.
לאור זאת, בית המשפט מתבקש להוציא צו שיבטל את המינוי של לוין או שיקבע הסדר שיבטיח את אי-תלותם של הדיינים. כמו כן, העותרים מבקשים להקפיא את הליך המכרז למינוי דיינים עד שתינתן הכרעה בעניין.
