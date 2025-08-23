הפרשן הפוליטי של ערוץ 14, יעקב ברדוגו, המקורב לראש הממשלה בנימין נתניהו, קורא לא לקבל את בני גנץ לממשלה ואומר כי הוא הוכיח שהוא אינו ראוי להיות חלק ממנה.
בחשבונו ברשת X כתב ברדוגו: "בשנה האחרונה, בה נעדר גנץ מהממשלה, נמנעה השתתפותו בשורה של החלטות היסטוריות ובהן: מבצע הביפרים, חיסול נסראללה והפגיעה הדרמטית ביכולות החיזבאללה. הסכם הפסקת האש בלבנון. ההשתלטות על מרחב החיץ ופסגת החרמון בעת נפילת אסאד והשמדת עיקר כוחו של הצבא הסורי. שחרור החטופים בחודשים ינואר-מרץ השנה. והעיקר: "עם כלביא" – הפגיעה הדרמטית וחסרת התקדים בתוכנית הגרעין האיראנית ובפרוייקט הטילים הבליסטית שלה. את כל זה ראה גנץ מהיציע".
ברדוגו ציין כי "הודעתו מהערב היא גם הודאתו: פרישתי מהממשלה הייתה שגויה ולא רק בגלל השלכותיה האלקטורליות עליי. ברוב ההחלטות האלה היה גדעון סער שותף מלא, כי הבין אחריות לאומית מהי".
ברדוגו הזכיר כי "גנץ הוא שר הביטחון שמינה את הרצי הלוי, רונן בר, חליווה, ופרשת המימד החמישי רשומה עליו. וכמובן לא נשכח את הרס תעשיית הסייבר. גנץ לא ראוי להיות חלק מהממשלה. אסור לקבל אותו. גנץ שחרר אותנו ממך".
הבולדוג
אומרים ברומנית טויאל חוייל..........להלן התרגום :הפדיחה היומית של ה"ארוך כמו שרוך, טיפש כמו נעל", מה אתם אומרים, הכדור כחול או לבן?23:19 23.08.2025
גילי
צודק ברדוגו23:27 23.08.2025
הבולדוג
