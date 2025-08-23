מפקד משמרות המהפכה של איראן, הגנרל מוחמד פאכפור, מאיים בתגובה חריפה נגד ישראל אם זו תתקוף שוב. בנאום שנשא אמר הגנרל כי "אם ישראל תתקוף שוב, היא תקבל תגובה מרסקת יותר".
דבריו של פאכפור נאמרים על רקע המתיחות הגבוהה בין ישראל לאיראן, שהגיעה לשיאה במתקפה האיראנית על ישראל באפריל האחרון, ובתקיפה הישראלית על אדמת איראן בתגובה. האירועים האחרונים הובילו למעבר ממלחמה עקיפה, שהתנהלה במשך שנים באמצעות שליחים, למצב של עימות ישיר.
איראן פועלת לערער את ביטחון ישראל דרך שליחיה, ביניהם חיזבאללה בלבנון, החות'ים בתימן וארגוני הטרור בעזה. האיום האחרון מצטרף לשורה של הצהרות הדדיות מצד שני הצדדים, והמתיחות נותרה גבוהה כל העת.
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
0 דיונים
כוכי
פחד פחד מאיראן22:55 23.08.2025
כוכי
פחד אלוהים איראן לא נורמלים22:55 23.08.2025
מור
כלב נובח לא נושך22:57 23.08.2025
זולו
אם הם יתקפו אותנו נאלץ להשתמש בסוודרים שכבר כנראה מוכנים. טהרן תושמד!23:05 23.08.2025
א
רואים ניסים ויש להודות ולהלל ולשבח על כל השמירה .. אמנם לישראל יש הגנה עם ירוט הטילים... ...
רואים ניסים ויש להודות ולהלל ולשבח על כל השמירה .. אמנם לישראל יש הגנה עם ירוט הטילים... אך, יש להביט וראות במוחש על כל הניסים שעושה איתנו הקב"ה ... נק למחשבהמשך 23:15 23.08.2025
