מפקד משמרות המהפכה של איראן, הגנרל מוחמד פאכפור, מאיים בתגובה חריפה נגד ישראל אם זו תתקוף שוב. בנאום שנשא אמר הגנרל כי "אם ישראל תתקוף שוב, היא תקבל תגובה מרסקת יותר".

דבריו של פאכפור נאמרים על רקע המתיחות הגבוהה בין ישראל לאיראן, שהגיעה לשיאה במתקפה האיראנית על ישראל באפריל האחרון, ובתקיפה הישראלית על אדמת איראן בתגובה. האירועים האחרונים הובילו למעבר ממלחמה עקיפה, שהתנהלה במשך שנים באמצעות שליחים, למצב של עימות ישיר.

הרכבים עולים באוויר (תיעוד מטהרן)

איראן פועלת לערער את ביטחון ישראל דרך שליחיה, ביניהם חיזבאללה בלבנון, החות'ים בתימן וארגוני הטרור בעזה. האיום האחרון מצטרף לשורה של הצהרות הדדיות מצד שני הצדדים, והמתיחות נותרה גבוהה כל העת.