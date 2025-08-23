אשת התקשורת והמגישה, אופירה אסייג, התייחסה אמש בתוכניתה "אופירה ולוינסון" לחיים האישיים שלה לאחר הגירושין ותחילת הזוגיות החדשה.
אסייג סיפרה כי היא לא מרבה לדבר על חייה הפרטיים, אך ציינה כי היא "ממש לא אותה אופירה" וכי היא "השתנתה בצורה בלתי רגילה". היא הוסיפה כי היום היא "הרבה יותר רגועה, מאושרת ומאוהבת" וכי "טוב לי מאוד".
בהמשך הדברים, התייחסה אסייג גם ליחסיה עם גרושה: "אני ביחסים מעולים עם הגרוש שלי והוא האבא הכי טוב בעולם לילדים שלי". היא הדגישה כי "הצורה שבה אנחנו גרושים היא דוגמה ומופת לזה שאפשר להתגרש גם יפה ולהישאר חברים".
לסיום, ציינה אסייג: "אני חושבת שגם הוא השתנה, לא רק אני".
