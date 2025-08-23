גנץ הציע הערב ממשלת חירום לאומית: כניסה של מפלגות המרכז – כחול לבן, יש עתיד וישראל ביתנו, שיעביר את החוקים האלה במשך כנס החורף של הכנסת ואז ייצאו לבחירות בפסח הבא

יו"ר מפלגת כחול לבן ח"כ בני גנץ כינס הערב מסיבת עיתונאים בה הציע הקמת ממשלת חירום כדי שתעביר את חוק הגיוס ואת ההסכם להחזרת החטופים.

גנץ במסיבת העיתונאים (דוברות כחול לבן)

הרקע להצעה הוא השותפות הקואליציוניות שמצד אחד לא רוצות להעביר את חוק הגיוס – החרדים, ומצד שני מפלגות הימין שמתנגדות להסכם הפסקת אש עם חמאס.

גנץ מציע כניסה של מפלגות המרכז – כחול לבן, יש עתיד וישראל ביתנו, שיעביר את החוקים האלה במשך כנס החורף של הכנסת ואז ייצאו לבחירות באזור חג הפסח הבא (אביב 26').

נזכיר כי גנץ כבר נכנס לממשלת נתניהו בקדנציה הזו, כשבוע אחרי ה-7.10 למשך עשרה חודשים עד שפרש. חיסול נסראללה והמלחמה בלבנון כבר היו אחרי שפרש. גנץ שנכנס לממשלת נתניהו כשבסקרים הוא מקבל 30 מנדטים ויותר, נמצא אחרי כשנתיים, קרוב מאוד לאחוז החסימה, ונראה כי זו אחת הסיבות לכך שהוא רוצה לחזור ולעשות צעד פוליטי משמעותי כדי להישאר בתודעה.