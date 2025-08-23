יו"ר מפלגת כחול לבן ח"כ בני גנץ כינס הערב מסיבת עיתונאים בה הציע הקמת ממשלת חירום כדי שתעביר את חוק הגיוס ואת ההסכם להחזרת החטופים.
הרקע להצעה הוא השותפות הקואליציוניות שמצד אחד לא רוצות להעביר את חוק הגיוס – החרדים, ומצד שני מפלגות הימין שמתנגדות להסכם הפסקת אש עם חמאס.
גנץ מציע כניסה של מפלגות המרכז – כחול לבן, יש עתיד וישראל ביתנו, שיעביר את החוקים האלה במשך כנס החורף של הכנסת ואז ייצאו לבחירות באזור חג הפסח הבא (אביב 26').
נזכיר כי גנץ כבר נכנס לממשלת נתניהו בקדנציה הזו, כשבוע אחרי ה-7.10 למשך עשרה חודשים עד שפרש. חיסול נסראללה והמלחמה בלבנון כבר היו אחרי שפרש. גנץ שנכנס לממשלת נתניהו כשבסקרים הוא מקבל 30 מנדטים ויותר, נמצא אחרי כשנתיים, קרוב מאוד לאחוז החסימה, ונראה כי זו אחת הסיבות לכך שהוא רוצה לחזור ולעשות צעד פוליטי משמעותי כדי להישאר בתודעה.
ר.ב
כבר הינו בממשלת חירום21:55 23.08.2025
שירי מנתניה
אני בעד ממשלה כזו, אך היא לא תקום משתי סיבות: # לפיד וליברמן לא יסכימו לשבת בקואליציה עד נובמבר 26. # ביבי לא יסכים לוותר על ההשתמטות.21:52 23.08.2025
יוסף
איש טוב אבל נאיבי להחריד21:49 23.08.2025
