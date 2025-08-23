ארגון הטרור הרצחני חמאס העביר את תשובתו למתווכות ובה הוא דורש לשחרר 150 מחבלים הכלואים למאסר עולם, מבלי שציין את שמותיהם, כך דווח בכאן חדשות.
במקביל, חמאס התגמש בסוגיית הפרימטר, מרחב החיץ שצה"ל יצר ברצועת עזה. בעוד שבתחילה דרש פינוי מוחלט של הכוחות, כעת הוא מסכים להישארות צה"ל בפרימטר ברוחב של 700 מטרים לפחות בחלקים מהאזור. נכונות זו של חמאס להשאיר את המרחב בשליטה ישראלית מהווה הישג עבור ישראל במשא ומתן.
על פי הדיווח, המתווכות לוחצות כעת על ישראל להחזיר תשובה במהירות, במטרה לפתוח סבב שיחות חדש שיקדם את המשא ומתן.
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
0 דיונים
ראובן
איזה הישג? כל העולם ואשתו יודעים שלא יקרה. אם אין חטופים,שיחפשו אותנו. אלא אם נתניהו ישתפן..21:47 23.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יגאל
מה עם חטופים???21:47 23.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מזהה ביביסטים
סגול השיער לא יסכים ויאמר שהחמאס הפר את ההסכם ולכן צריך ללכת עד השמדת חמאס והניצחון המוחלט.במטרה אחד למשוך כמה שיותר זמן בכדי שלא יוכל לעמוד למשפט מזה הוא חושש...
סגול השיער לא יסכים ויאמר שהחמאס הפר את ההסכם ולכן צריך ללכת עד השמדת חמאס והניצחון המוחלט.במטרה אחד למשוך כמה שיותר זמן בכדי שלא יוכל לעמוד למשפט מזה הוא חושש הכי הרבה.המשך 21:46 23.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ישראלי
גם לידיעות שופריות יש גבול... הישג? יש עסקה שלא יודעים עליה ? אין.21:42 23.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נחמיה
הישג גדול לזברה במשא ומתן עם האריה: האריה הסכים להתחיל לאכול אותה רק מהרגלים ולהשאיר את הראש לסוף.22:14 23.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יגאל
מה עם חטופים???21:47 23.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ראובן
איזה הישג? כל העולם ואשתו יודעים שלא יקרה. אם אין חטופים,שיחפשו אותנו. אלא אם נתניהו ישתפן..21:47 23.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מזהה ביביסטים
סגול השיער לא יסכים ויאמר שהחמאס הפר את ההסכם ולכן צריך ללכת עד השמדת חמאס והניצחון המוחלט.במטרה אחד למשוך כמה שיותר זמן בכדי שלא יוכל לעמוד למשפט מזה הוא חושש...
סגול השיער לא יסכים ויאמר שהחמאס הפר את ההסכם ולכן צריך ללכת עד השמדת חמאס והניצחון המוחלט.במטרה אחד למשוך כמה שיותר זמן בכדי שלא יוכל לעמוד למשפט מזה הוא חושש הכי הרבה.המשך 21:46 23.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ישראלי
גם לידיעות שופריות יש גבול... הישג? יש עסקה שלא יודעים עליה ? אין.21:42 23.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר