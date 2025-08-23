ארגון הטרור הרצחני חמאס העביר את תשובתו למתווכות ובה הוא דורש לשחרר 150 מחבלים הכלואים למאסר עולם, מבלי שציין את שמותיהם, כך דווח בכאן חדשות.

במקביל, חמאס התגמש בסוגיית הפרימטר, מרחב החיץ שצה"ל יצר ברצועת עזה. בעוד שבתחילה דרש פינוי מוחלט של הכוחות, כעת הוא מסכים להישארות צה"ל בפרימטר ברוחב של 700 מטרים לפחות בחלקים מהאזור. נכונות זו של חמאס להשאיר את המרחב בשליטה ישראלית מהווה הישג עבור ישראל במשא ומתן.

על פי הדיווח, המתווכות לוחצות כעת על ישראל להחזיר תשובה במהירות, במטרה לפתוח סבב שיחות חדש שיקדם את המשא ומתן.