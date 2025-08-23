הצהרתו של נשיא ארצות הברית לשעבר, דונלד טראמפ, לפיה ישנם פחות מ-20 חטופים חיים ברצועת עזה, מעוררת דאגה בישראל. במהלך דבריו, אמר טראמפ כי "ייתכן שיש עכשיו 20 חיים, אבל כנראה שזה כבר פחות כי כמה מהם כבר לא איתנו".

טראמפ לצד נכדיו, צילום: הבית הלבן.

על פי דיווח ב"חדשות סוף השבוע", בישראל לא יודעים לומר בוודאות על סמך מה טראמפ אמר את הדברים. עם זאת, גורמים ביטחוניים מעריכים כי לפחות חטוף אחד או שניים נמצאים במצב רפואי קשה מאוד, עד כדי סכנת חיים. בכיר ישראלי אמר בסוף השבוע כי "הוצאת החטופים היא צורך דחוף".

עוד באותו נושא טראמפ: ייתכן שפחות מ-20 חטופים חיים 20:25 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

לאחר דברי טראמפ, מטה משפחות החטופים פרסם הודעה תקיפה: "יש 50 חטופים. עבורנו, כל אחד ואחת מהם הוא עולם ומלואו".

יש לציין כי בחודש מאי האחרון כבר אמר טראמפ ש"מספר החטופים החיים הוא 21", בעוד שהמספר הרשמי בישראל עמד באותה עת על 24.