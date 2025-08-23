במאמץ להקדמת לוחות הזמנים, תנועת הרכבות מדרום לת"א תחודש מחר, תחנות חדשות תיפתחנה, וביום שני כלל הקווים ישובו לפעילות, עם עיכובים קלים

במאמץ להקדמת לוחות הזמנים, תנועת הרכבות מדרום לתל אביב תחודש מחר (ראשון), ותחנות גני אביב וכפר חב"ד תיפתחנה לשירות. רכבות מדרום תגענה עד תחנת ת"א ההגנה, כאשר ביום שני הקרוב כלל קווי הרכבת יחזרו לפעול.

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, ח"כ תא"ל (מיל') מירי רגב, הודיעה על כך בתדרוך עיתונאים שקיימה ביום חמישי עם מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן, יו"ר דירקטוריון רכבת ישראל עו"ד משה שמעוני, ומנכ"ל רכבת ישראל בפועל אבי אלמליח. רגב הציגה את חזרת תנועת הרכבות כמדורגת, תוך הקדמת לוחות הזמנים לעבודות הבטיחות באיילון ושיקום תשתיות החשמל.

במהלך הימים האחרונים פעלו צוותי רכבת ישראל במרץ בכלל מוקדי העבודה, במטרה להשלים את המשימות במהירות המרבית. לאורך תקופת העבודות, נפרסו מאות אנשי שירות בתחנות השונות, והופעל מערך היסעים חינמי לנוסעים.

החל ממחר, ראשון, 24.8.25:

רכבות מכיוון דרום תגענה עד תחנת ת"א ההגנה.

רכבות בקו בית שמש–נתניה תסתיימנה בתחנת לוד.

תחנות כפר חב"ד ולוד גני אביב תיפתחנה מחדש לשירות.

החל מיום שני, 25.8.25, תנועת הרכבות תשוב לפעול באופן מלא, עם מספר עיכובים:

תחנת ת"א השלום תיפתח לשירות, והרכבות באיזור ת"א וברחבי הארץ יחזרו לסדרה.

קו אשקלון–בנימינה יסתיים זמנית בתחנת הרצליה. נוסעים צפונה מהרצליה יבצעו החלפת רכבות בתחנה זו.

לא תופעלנה רכבות ישירות בקו כרמיאל–באר שבע, אך תתאפשר נסיעה באמצעות החלפה. הרכבות הישירות צפויות לשוב לפעילות בתאריך 1.9.25.

ייתכנו עיכובים קלים בלוחות הזמנים, בעקבות תוספת תחנות ביניים לחלק מהרכבות.

ברכבת ישראל מציינים כי תנועת הרכבות צפויה לשוב לסדרה המלאה עד ה-1.9.25, והקדמת העבודות התאפשרה הודות להירתמות הצוותים שפעלו מסביב לשעון.

ברכבת ממליצים לנוסעים להתעדכן בפרטים המלאים באמצעות אתר האינטרנט, היישומון, מוקד השירות הטלפוני והערוצים הדיגיטליים.