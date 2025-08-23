מזג אוויר לשבוע הקרוב: גל חום קצר בפתח השבוע: עומס חום כבד בראשון, ירידה הדרגתית בטמפרטורות החל מיום שני.
יום ראשון: מעונן חלקית עד בהיר. יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ישררו עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ.
יום שני: בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה. הקלה בעומס החום.
יום שלישי: מעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
יום רביעי: מעונן חלקית וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
