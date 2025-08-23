נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ התייחס אמש למצב החטופים בעזה, העריך כי ייתכן שפחות מ-20 מהם נותרו בחיים, ועורר תגובה ממתאם השבויים והנעדרים שמסר למשפחות החטופים כי על פי המידע שבידם – אין שינוי במספר החטופים החיים.

טראמפ אמר את הדברים כשנשאל: "למה ארה"ב תומכת בכיבוש עזה למרות התנגדות משפחות החטופים?" בתגובה השיב: "לא כולן, ואתה חייב לזכור, אני זה שהוצאתי את כל החטופים החוצה. יש הרבה אנשים שיצאו שבלעדי לא היו יוצאים. עבדתי עם ביבי ועם סטיב וויטקוף, אבל בלעדי כל החטופים היו ככל הנראה מתים – כל אחד מהם. אז הם באים לפה בקבוצות של 10, 12, 14. רבים מהם – יצא לי להכיר אותם – הם אנשים נהדרים. מה שהם נאלצו לעבור זה בלתי ייאמן. אז עכשיו יש 20, אבל כנראה שה-20 זה לא ה-20, כי כנראה הם לא בחיים עוד. זה דבר נורא".

בתגובה לדברים, מסר מתאם השבויים והנעדרים למשפחות החטופים: על פי המידע שבידינו אין שינוי במספר החטופים החיים.