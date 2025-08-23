ח"כ בני גנץ, יו"ר כחול לבן, ייכנס הערב מסיבת עיתונאים על רקע הדיווחים כי הוא שוקל להצטרף לממשלת נתניהו, ברקע התרסקות מפלגתו בסקרים, הערכות על יוזמה חדשה ודד ליין לראש הממשלה

ח"כ בני גנץ, יו"ר כחול לבן, ייכנס הערב מסיבת עיתונאים על רקע הדיווחים כי הוא שוקל להצטרף לממשלת נתניהו, ברקע השמועות על כניסתו לקואליציה, בזמן שמפלגתו מתרסקת בסקרים, כשעל פי הערכות הוא צפוי להציע יוזמה הכוללת תאריך מוסכם לבחירות, מתווה חדש לחוק הגיוס והצבת דד ליין לנתניהו.

עוד באותו נושא יצטרפו לממשלה? הציוץ המפתיע של כחול לבן 12:24 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

לאחר ימים של שמועות והתלבטויות בזירה הפוליטית, יו"ר "כחול לבן" ח"כ בני גנץ הודיע כי יכנס הערב (שבת) מסיבת עיתונאים מיוחדת – לראשונה מאז שהחלו ההערכות על כניסתו האפשרית לממשלה. לפי הערכות במערכת הפוליטית, גנץ צפוי להתייחס לאפשרות של שיתוף פעולה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

גנץ עשוי להציע הערב יוזמה הכוללת כניסה של מפלגתו תמורת קביעת תאריך מוסכם לבחירות שיעמדו על הפרק, ולצורך קידום מציאת פתרון לסוגיית החטופים, הסכמה על מתווה חדש לחוק הגיוס, וכן קידום תאריך מוסכם לבחירות הקרובות. גנץ עשוי להציב לנתניהו "דד ליין" להיענות להצעה.