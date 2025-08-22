לאור ההצלחה במבצע גיוס העריקים שהוכרז השבוע בצה"ל, בו התייצבו חזרה לשירות מעל מאה חיילים, הוחלט להאריך את המבצע במספר ימים נוספים

במסגרת מבצע גיוס העריקים שצה"ל עורך בימים אלו, בו חייבי גיוס יכולים להתייצב בלשכות הגיוס תוך התחייבות שלא ייפגעו או יענשו, כעת מתפרסמים גם הנתונים.

על פי דיווח של דובר צה"ל, לא פחות מ- 121 אנשים שעונים לקריטריונים שפורסמו התגייסו במסגרת התוכנית החד-פעמית שנראת "מתחילים מחדש". לאור הצלחת התכנית, שההרשמה אליה נפתחה ביום ראשון, הוחלט להאריך את חלון ההרשמה עד יום שלישי 26.8.25.

בתקופה האחרונה עולה לכותרות נושא העריקים וחייבי הגיוס מקרב החברה החרדית, בעיקר עקב המחאות הרבות והסערה הציבורית סביב העניין. עם זאת, בצה"ל הבהירו השבוע כי התוכנית פתוחה לכלל שדרות האוכלוסייה ואינה מיועדת דווקא לחרדים.

מבצע גיוס העריקים כולל גם עריקים שכבר נמצאים כעת במהלך שירותם הצבאי וערקו מיחידותיהם, וגם לחייבי גיוס שתאריך התייצבותם ללשכה חלף והם בחרו שלא להגיע אליה.