ישראל נכנסת לחודש אלול בצל מתיחות גוברת: האסטרולוגים מזהירים מהחרפה ביטחונית וחברתית, והעולם עוקב בדריכות אחר המשבר באוקראינה ללא פתרון באופק

חודש אלול ומזל בתולה מתחילים בסימן של חוסר יציבות: האסטרולוגים צופים החרפה ביטחונית וחברתית בישראל, בעוד העולם מתמודד עם מלחמה מתמשכת באוקראינה ולחץ בינלאומי גובר. במקביל – המתיחות בזירה הפוליטית והחברתית המקומית מאיימת להעמיק את הקרעים דווקא בפתח השנה החדשה.

במקביל להיערכות הביטחונית למבצע צבאי נוסף תחת השם מרכבות גדעון ב', הכוכבים צופים החרפה ביטחונית וחברתית, במקביל להתרחשות בזירה הבינלאומית בה נמשכת המלחמה באוקראינה ללא הכרעה ברורה.

ישראל בסימן: מתיחות ביטחונית וקיטוב חברתי

מזל בתולה שייכנס לתוקפו החל מה־23 באלול, בשבת הקרובה בפרשת “ראה”. צפוי להיות רווי בהפתעות ותפניות בלתי צפויות.

האסטרולוגים מעריכים כי חודש זה צפוי להיות חסר שקט ברמה המדינית. לפי התחזית ייתכנו הפתעות פתאומיות, כולל התפתחויות בנושא החטופים או החרפת המצב הביטחוני, שיביאו לטלטלות נוספות

באמצע ספטמבר, בימי הסליחות, צפויים ליקויים אסטרונומיים שרומזים על מתיחות ביטחונית.

דווקא סביב חגי תשרי ההערכות מצביעות על הסלמה, שתימשך גם לאחר החגים. דבר שבהחלט יכול להסתדר עם המבצע הצבאי שנרקם.

לצד זאת קיימים כמובן אתגרים נוספים בעלי משמעות

החברה הישראלית: שסע שלא נותן מנוח

חשוב לציין כי לצד המתיחות המדינית והביטחונית – גם בזירה החברתית והאזרחית בישראל ממש לא שקט והאתגרים לא פחות משמעותיים.

לאחר חודשים סוערים שהיו רווים בהתבטאויות רעילות חברתית משני צידי המתרס הפוליטי, המחאה החברתית והויכוחים הלוהטים על עתיד מערכת המשפט נותנים את אותותיהם גם בפתח השנה החדשה.

ההפגנות עשויות לגדול וברשתות החברתיות הפילוג רק הולך ומעמיק, כשהדיונים מתלהמים ומחנות מחריפים את העמדות אחד כלפי השני. ייתכן שבתקופת הסליחות יהיה דווקא רצון מצד המנהיגים לצינון הרוחות – אך הדרך לאיחוי השברים עוד רחוקה.

למרבה הצער אסטרולוגים מנוסים מזכירים כי הקיטוב בין ימין לשמאל ובין חרדים לחילונים צפוי להחריף. השיח הקיצוני והמתלהם עלול למתוח את החבל עד הקצה, ולהעמיק את המשבר החברתי.

אך יש גם מבט אופטימי והם מזכירים כי מפת הלידה של מדינת ישראל מצביעה על עמידה חזקה לטווח הארוך, למרות המשברים הקיומיים והחריפים. – המסר הוא פשוט: אם יצליחו ראשי המחנות לשדר מסר של הרגעה – הרשות נתונה והבחירה תסכל את התחזית המאתגרת

לצד זאת, מצב היהודים ברחבי העולם אינו משתפר – ומגמת התסיסה והעליהום האנטישמי נגד היהודים באירופה ובאוסטרליה תתגבר ועשויה לעודד יהודים רבים מהעולם לעלות לישראל בחודשים הקרובים

השפעת משפט נתניהו

בהקשר הפרסונלי של ראש הממשלה – מפת הלידה האישית של בנימין נתניהו משתלבת היטב עם מפת המדינה. לפי האסטרולוגים, נתניהו ימשיך להוביל ולעמוד בראש המערכת בזמן הקרוב והירידה שלו מהבמה הציבורית תהיה אחרי שקול דעתו והחלטתו ולא בעל כרחו.

ושינגטון מול מוסקבה: מי המרוויחה מהכאוס? ואיך זה קשור לישראל?

‎בעוד המזרח התיכון סוער, בארה”ב ובאירופה הדרמה ממשיכה להתרכז בזירה האוקראינית. הנשיא לשעבר דונלד טראמפ ניסה לקדם מהלך להבאת פוטין וזלנסקי לשולחן המשא ומתן – אך ללא הצלחה.

ההערכות הן כי לא תתרחש הכרעה צבאית חדה, ובסופו של דבר תידרש פשרה שתכאיב לשני הצדדים אך זלנסקי יצטרך להקריב יותר כדי להביא לרגיעה מאשר פוטין והמשמעות היא שאוקראינה תוותר על שטחים שסופחו לרוסיה.

‎עם זאת, מי שמרוויחה בטווח הרחב מהמתיחות היא דווקא ארצות הברית, שמצליחה למצב את עצמה ככוח הדומיננטי בזירה הבינלאומית.

עם זאת, ייתכן מאוד שהמאמצים אותם עושה ממשל טראמפ במעורבות במשבר בין רוסיה לאוקראינה גוזל את תשומת ליבו מהאינטרס המיידי של ישראל ולכן שתי הזירות קשורות בסופו של דבר

‎סיכום: חודש של מבחנים לישראל ולעולם

‎חודש אלול נפתח באווירה מתוחה – גם חברתית, גם ביטחונית וגם בינלאומית. ישראל מתמודדת עם קרעים פנימיים ואיומים חיצוניים, בעוד וושינגטון מכתיבה את הקצב בזירה העולמית.

כל יום יכול להביא איתו כותרות חדשות, והעתיד – לוט בערפל. האם המשבר יתעצם, או שאולי בתפילות הסליחות יימצא גם מקום לאחדות מחודשת? נקווה לטוב, אך צריך להיערך לימים מתוחים ואין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים.