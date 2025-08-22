שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר אמש (חמישי) את תוכניות צה"ל להכרעת חמאס בעזה. התוכניות כוללות תקיפות עוצמתיות, פינוי תושבים ותמרון קרקעי.
כ"ץ מסר כי "בקרוב ייפתחו שערי הגיהינום על ראשם של מרצחי ואנסי החמאס בעזה – עד שיסכימו לתנאי ישראל לסיום המלחמה". לדבריו, התנאים המרכזיים הם שחרור כל החטופים והתפרקות חמאס מנשקו.
"אם לא יסכימו – עזה בירת החמאס תהפוך לרפיח ובית חאנון", אמר כ"ץ, והוסיף: "בדיוק כפי שהבטחתי – כך יהיה". דבריו של שר הביטחון מגיעים על רקע הלחימה המאסיבית המתנהלת ברצועה בחודשים האחרונים, במסגרתה צה"ל מנהל קרבות קשים במטרה לפגוע בתשתיות הטרור ובמפקדות חמאס.
