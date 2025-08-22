מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, קיים אמש (חמישי) תחקיר ראשוני בזירת הפיגוע במרחב בנימין, יחד עם מפקד החטיבה ומפקדים נוספים. במהלך הביקור, הוצגה בפניו סקירה על מאמצי איתור המחבל ועל הפעולות שמתבצעות בשטח, הכוללות חישוף צמחייה, מעצר חשודים וסריקות.
בלוט הנחה את הכוחות להמשיך בפעילות לאיתור המחבל, להרתיע את המרחב ולהגביר את המוכנות לאירועים נוספים.
"כרגע המאמץ המרכזי, כל מה שהפיקוד עושה, האוגדה עושה, חטיבת בנימין זה כדי לעמוד במשימה הזאת, שנדע שהמחבל אצלנו או שהרגנו אותו", אמר האלוף בלוט. "כל כפר וכל אויב צריך לדעת שאם הם עושים פיגוע כנגד התושבים הם ישלמו מחיר כבד, הם יחוו עוצר, הם יחוו כתר והם יחוו פעולות עיצוביות".
הוא הוסיף כי "אנחנו נעשה מאמץ עכשיו במיקוד וננצל גם את הסד"כ שקיבלנו, מיקוד על הכפר אל מועייר שהוציא לא מעט פיגועים לאחרונה, אנחנו עכשיו מתלבשים על הכפר הזה". עוד הבהיר כי המסר יועבר לכפר: "אתה רוצה זרקור עליך אנחנו יודעים להרים זרקור. המשימה הראשונה לצוד, לסכל את החוליה ואת המחבל. המשימה השנייה היא לייצר פה פעולות עיצוביות, וכן, כדי שכולם יהיו מורתעים, אגב לא רק הכפר הזה, אלא כל כפר שינסה להרים יד על מי מהתושבים".
