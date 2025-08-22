התיק נגד ראש ישיבת הר המור, הרב צבי טאו, שחשוד בעבירות מין ואונס, צפוי להיסגר, כך דיווח עיתונאי 'הארץ' ג'וש בריינר.
חקירת החשדות נגד הרב החלה בעקבות תלונות של שתי נשים, שטענו כי הוא ביצע בהן עבירות מין, אונס ואלימות נוספת. המשטרה חקרה את גרסאות המתלוננות, והתיק הועבר לפרקליטות. עם זאת, הוא הוחזר להמשך חקירה לאחר שהתקבל מידע מודיעיני חדש שחיזק את גרסתן.
למרות זאת, על פי הדיווח, חוקרי המשטרה נתקלו ב"חומות של שתיקה" מצד מקורבים לרב ובסביבת הישיבה, מה שהוביל למבוי סתום ולקושי לאסוף ראיות מספיקות. בעקבות כך, החקירה צפויה להיסגר בשל חוסר בראיות.
מה דעתך בנושא?
38 תגובות
3 דיונים
כוכב כהן
אם יש מידע שמחזיק את גרסתם אז שיגיעו לבית המשפט,אבל כולנו יודעים שזה שקר ולכן הוחלט לסגור את התיק10:45 22.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שרה
בתגובה ל: כוכב כהן
לא הוחלט לסגור את התיק. אם יש סביבה משתיקה האמת לא תצא לאור, זה מה שהמשטרה טוענת בכתבה.14:54 22.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דח
אין דבר כזה סביבה משתיקה. חוץ מספורי סבתא אין פה כלום. מה מצפים מ'הסביבה' שתסרוג ספורי בדים?15:20 22.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מד
נכון. פשוט. אין אומץ להגיד זאת, ותולים זאת בחומות מסתוריות.15:17 22.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יהודי
חרפו וגדפו שנים. ידעו שמדובר בנשים מעורערות בנפשם....האחת שכנה שלי שנים ואני יודע שהיא אישה מסכנה וזה כולם מבינים אחרי שמתברר שהרב טאו עובד בשרות הנאצים ומנגלה...............אך מה כותבין אין...
חרפו וגדפו שנים. ידעו שמדובר בנשים מעורערות בנפשם....האחת שכנה שלי שנים ואני יודע שהיא אישה מסכנה וזה כולם מבינים אחרי שמתברר שהרב טאו עובד בשרות הנאצים ומנגלה...............אך מה כותבין אין ראיות חומה בצורה. אולי הכל שטויות רוע ורשע..........רק להזכיר. סיפור של 5 שנים בערך ולא מצאו כלום. חרפה שאתם בסרוגים משתפים פעולה וכותבים כך, חרפה חרפה.המשך 11:42 22.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לי יר
בתגובה ל: יהודי
לכן אתה אנונימי?15:08 22.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בן צבי
סרוגים והארץ החליטו להרשיע את הרב על סמך גורמים מעורבים בפרשה. חזקת החפות שמורה רק לאנ"ש!!!12:43 22.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בן צבי
הארץ וסרוגים החליטו שאין חזקת חפות במקרה שזה לא מהמחנה שלהם. לדידם, בהסתמך על "גורמים המעורבים" הרב פושע לכל דבר וענין, אבל מה לעשות - בית המשפט לא הכריז עליו...
הארץ וסרוגים החליטו שאין חזקת חפות במקרה שזה לא מהמחנה שלהם. לדידם, בהסתמך על "גורמים המעורבים" הרב פושע לכל דבר וענין, אבל מה לעשות - בית המשפט לא הכריז עליו ככזה.המשך 12:37 22.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שלמה
השמות ידועים, ולמי ששכח, מעט עלעול בגוגל.12:25 22.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שרה
התיק פתוח. ההחלטה אם לסגור תיק בידי הפרקליטות ולא בידי המשטרה, חבל על חוסר הדיוק. מה שכן האחריות הציבורית היא לשבור את חומות השתיקה ולתת גב למתלוננות לפנות ישירות למשטרה....
התיק פתוח. ההחלטה אם לסגור תיק בידי הפרקליטות ולא בידי המשטרה, חבל על חוסר הדיוק. מה שכן האחריות הציבורית היא לשבור את חומות השתיקה ולתת גב למתלוננות לפנות ישירות למשטרה. "ציון במשפט תיפדה".המשך 14:50 22.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רחל ברזל
הכתבה לא נכונה. החומרים אצל הפרקליטות.14:57 22.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רחל ברזל
הסירו את הכתבה, אתם מפרסמים דבר שקר14:55 22.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שרה
התיק פתוח וההכרעה בידי רקליטות ולא המשטרה.14:50 22.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
פינחס כהן
כתבו שהם מתנהלים כמו כת אנחנו כחברה מוסרית חייבים ללכת לבית המשפט ולהביא ראיות ולהגיע לחבקר האמת15:11 22.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר