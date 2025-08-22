שלומי בנאי, טכנאי שידור ותיק ומוערך בערוץ הספורט, הוא הגבר שאותר הבוקר (שישי) ללא רוח חיים בכנרת. בנאי, בן 38 מתל אביב, יצא לשיט על גלשן סאפ ביום רביעי באזור חוף מוש, ומאז נעלמו עקבותיו.
על פי הודעת ערוץ הספורט, בנאי היה "חלק בלתי נפרד בכל משחק, בכל הפקה, בכל שידור". הוא תואר כ"איש מקצוע מסור ואדם יקר לכולנו, אשר ליווה אותנו בצניעות ושקט לאורך שנים". עוד צוין כי הוא היה "תמיד ראשון להגיע, אחרון לעזוב", ודאג שהשידור יצא חלק.
עם היעלמותו, נפתחו חיפושים נרחבים בהשתתפות כוחות שיטור ימי, יחידות הצלה, צוללנים, מסוקים ומתנדבים. הגלשן נמצא ביום רביעי כשהחבל שלו קרוע, אך בנאי עצמו נותר נעדר. בנאי אותר הבוקר על ידי כוחות השיטור הימי, וצוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו במקום.
"האובדן כבד לכולנו", נכתב בהודעת ערוץ הספורט, שביקש לשלוח תנחומים למשפחתו ולקרוביו של בנאי.
1 תגובות
0 דיונים
