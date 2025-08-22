הפרשן הפוליטי שלמה פילבר, התייחס בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) שלו למתקפות מצד תקשורת השמאל על בני גנץ, המגיעות בעקבות דיווחים לפיהם גנץ שוקל להיכנס שוב לממשלה כדי לתת לראש הממשלה בנימין נתניהו "רשת ביטחון" עבור עסקת חטופים. לדברי פילבר, למרות שההתקפות הן על גנץ, מי שצריך לדאוג הוא דווקא נפתלי בנט.
לדברי פילבר, הסיבה הראשונה לכך היא שגנץ היה "המשיח של אותם אנשים רק לפני שנה", והוא מעריך שזה יהיה גם גורלו של בנט בעוד כשנה.
סיבה נוספת, לדבריו, היא שבניגוד ל"ספין", מחצית מהמצביעים הפוטנציאליים של בנט תומכים בכניסת גנץ לממשלה. הוא מוסיף כי אם גנץ אכן יצטרף לממשלה, סביר להניח שמצביעים אלה יעברו לתמוך בו על חשבון בנט.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
מעריך עאלק
הוא טוב בגדר מעריך. יעריך הכל עבור אדונו.10:29 22.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר