הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בשומרון אישרה בשבוע שעבר תוכנית בניין עיר (תב"ע) ליישוב שא-נור, שהפך לאחד מסמלי הגירוש לאחר ההתנתקות. התוכנית שאושרה כוללת בניית 126 יחידות דיור, פי שלושה ממספר המשפחות שהתגוררו ביישוב לפני פינויו.
טקס החתימה על התב"ע נערך בלשכתו של ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, שגורש משא-נור בעצמו. דגן, שנושא על ידו את הצמיד הכתום כסמל למאבק מאז הגירוש, חתם על המסמך ההיסטורי. התוכנית משתרעת על פני 65 דונם ותכלול בנייה צמודת קרקע ובנייה רוויה, וכן שטחים המיועדים למבני ציבור, בתי כנסת, מעונות, גני ילדים וגינות ציבוריות, שייבנו באזור המצודה ההיסטורית.
התב"ע אושרה שלושה חודשים לאחר החלטת הקבינט בהובלת השר בצלאל סמוטריץ' להכיר מחדש ביישובים חומש ושא-נור. התוכנית תוגש כעת לוועדה המחוזית במנהל האזרחי להמשך קידומה.
שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', אמר: "עשרים שנה אחרי החורבן – אנחנו שבים לשא-נור. אישור התב"ע הוא מסר ברור: ההתיישבות אינה נעקרת אלא מתרחבת". הוא הודה ליוסי דגן ולכל השותפים למהלך.
יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, אמר כי אישור התב"ע הוא "צעד ראשון בדרך לחידוש מלא של היישוב, והוא מביא את בשורת הצדק והתיקון ההיסטורי למקום שחרב לפני 19 שנים". לדבריו, הוא רואה בכך "הכשרת הקרקע לחזרתנו הביתה".
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים