הפרשן הפוליטי ואיש המחקר והסקרים, שלמה פילבר, מתייחס לדברים שפורסמו בטורו של עמית סגל ב"ישראל היום" ולכותרת של העיתון, שטענה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו סימן את מרץ 2026 כמועד אפשרי לבחירות הבאות.
לדברי פילבר, הדיווח נראה כמו: "שבוע אחרון של אוגוסט בלי כותרות", "קמפיין השקה אגרסיבי של 'ישראל היום' לטור של עמית סגל", וכן "ניסיון להכניס קצת חיים בעולם הפוליטי המעולף".
פילבר עצמו נותר בהערכתו כי הבחירות יתקיימו לקראת סוף שנת 2026. הוא מוסיף כי נתניהו לא יקדים בחירות מיוזמתו, אלא אם שותפיו יכפו עליו זאת.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
מיקי
נתניהו רק עובד כשהמציאות נכפית עליו09:32 22.08.2025
א
סגל - קצת צניעות!!09:38 22.08.2025
