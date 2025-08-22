מדינות ה-G7 פרסמו הצהרה משותפת ובה התחייבות לפירוק נשק גרעיני ולהתמודדות עם הפצתו. ההצהרה כללה מסרים חריפים במיוחד נגד איראן, המהווים מכה למשטר בטהרן.
בהצהרה הובהר כי "איראן לעולם לא צריכה להשיג נשק גרעיני". מדינות ה-G7 קראו לאיראן לחדש את המשא ומתן הגרעיני ולשתף פעולה באופן מלא עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א).
בנוסף, הן הזהירו מפני צעדים איראניים שעלולים להוביל להסלמה אזורית והביעו דאגה עמוקה מתוכנית הטילים של איראן, ומהמשך תמיכתה בארגוני טרור כמו חמאס, חיזבאללה, החות'ים והמיליציות בעיראק.
ההצהרה התייחסה גם לצפון קוריאה ולרוסיה, אך הדגש המרכזי ביחס לאיראן היה ברור: חזרה לשולחן המשא ומתן, שקיפות מול סבא"א ומניעת פיתוח פצצה גרעינית.
