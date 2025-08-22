העיתון הסעודי "אינדפנדנט ערביה" מדווח הלילה (שישי) מפי "גורמים סורים בכירים" כי ישראל וסוריה צפויות לחתום על הסכם ביטחוני ב-25 בספטמבר. החתימה, על פי הדיווח, תתבצע בחסות אמריקנית, יום לאחר שהנשיא הסורי אחמד א-שרע יישא לראשונה נאום בעצרת הכללית של האו"ם.

(צילום: דובר צה"ל)

הגורמים ציינו כי מדובר בהסכם ביטחוני בלבד, שמטרתו להפסיק את המתיחות בין ירושלים לדמשק, וכי לא ייחתם הסכם שלום כולל בין המדינות "בעתיד הקרוב".

עוד באותו נושא אירוע ביטחוני חריג: ארבעה חיילים נפצעו בפיצוץ בשטח סוריה 15:06 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

במקביל, ערוץ "סקיי ניוז" ערביה מדווח ממקורותיו כי האמריקנים פועלים לקיים פגישה בחודש הבא בין הנשיא הסורי א-שרע לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו, בהשתתפות נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. עוד נמסר כי מינויו של נציג חדש לסוריה באו"ם, בעל סמכויות ניהול משא ומתן, בוצע לפני מספר ימים "בהקשר לכך".