חברת אפל פרסמה עדכון תוכנה דחוף (iOS 18.6.2) למכשירי האייפון והאייפד, במטרה לתקן פרצת אבטחה חמורה. הפרצה, המכונה "Zero-Day", נמצאה במערכת עיבוד התמונה ImageIO ואפשרה לתוקפים להחדיר תוכנת ריגול למכשיר באמצעות שליחת תמונה זדונית בלבד.
אפל הדגישה כי הפרצה נוצלה כבר בפועל נגד "אנשים בודדים שנבחרו במכוון", וקראה למשתמשים לעדכן את מכשיריהם בהקדם. העדכון זמין למכשירי אייפון XS ומעלה, וכן לדגמי אייפד תואמים. יש לציין כי מכשירים ישנים יותר שאינם נתמכים עלולים להישאר חשופים לסיכון.
על מנת להגן על המכשיר, ההגנה הטובה ביותר היא לעדכן בהקדם האפשרי לגרסאות iOS 18.6.2 ו-iPadOS 18.6.2. אפל לא מפרסמת פרטים על הפרצה לפני שחרור העדכון כדי למנוע מהאקרים לנצל אותה.
למרות שהסיכון למשתמש הממוצע נמוך, עדכון המכשיר מבטיח שלא ישמש ככלי בידי גורמים עוינים. למשתמשים במכשירים ישנים יותר שאינם נתמכים על ידי העדכון, המכשירים נשארים חשופים, וזו סיבה נוספת לשקול שדרוג.
