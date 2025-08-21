אחרי מספר סקרים שהציגו קיפאון, סקר חדש שערך שלמה פילבר ושודר במהדורה המרכזית של חדשות 14 הערב (חמישי), מציג עלייה בכוחו של גוש הימין. הסקר, שנערך בקרב 524 נשאלים המהווים מדגם מייצג, מראה כי גוש הימין מגיע ל-64 מנדטים, בעוד גוש השמאל עומד על 46 מנדטים. המפלגות הערביות מקבלות 10 מנדטים.
חלוקה לפי מפלגות
בחלוקה למפלגות, הליכוד ממשיכה להיות הגדולה ביותר עם 34 מנדטים. אחריה, מפלגת בנט מקבלת 16 מנדטים והדמוקרטים עם 10 מנדטים. ש"ס שומרת על כוחה עם 11 מנדטים, ואילו ישראל ביתנו ויהדות התורה משיגות 8 מנדטים כל אחת.
יש עתיד מקבלת אף היא 8 מנדטים, עוצמה יהודית עם 7 מנדטים, רע"ם וחד"ש-תע"ל עם 5 מנדטים כל אחת. כחול לבן והציונות הדתית מקבלות 4 מנדטים כל אחת.
התאמה לראשות הממשלה
בסקר ההתאמה לראשות הממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו מוביל בפער ניכר עם 54% תמיכה. אחריו נפתלי בנט עם 20%, גדי איזנקוט עם 14%, יאיר לפיד עם 5%, ואביגדור ליברמן עם 4%. בני גנץ קיבל 3%.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים