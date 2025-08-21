בניגוד לנטען מוקדם יותר על ידי נתניהו כי הורה להתחיל מו"מ באופן מיידי לשחרור כל החטופים, כעת יוצאת הסתייגות לפיה יש קודם לקבוע מיקום לשיחות

כהמשך לדבריו של ראש הממשלה נתניהו הערב לפיו הוא נחה לפעול באופן מיידי להגיע לעסקה הכוללת את שחרור כלל החטופים, כעת יוצאת הודעת הבהרה מלשכת ראש הממשלה בשם גורם מדיני.

על פי לשון ההודעה: "עם קביעת מיקום ניהול שיחות מו״מ, ראש הממשלה יורה על הוצאת משלחת ישראלית לניהול מו״מ על כל החטופים – החיים והחללים כאחד, ועל סיום המלחמה בתנאים של ישראל".

המשמעות היא כי המשלחת לא תצא באופן מיידי אלא רק כאשר ייקבע מיקום לניהול השיחות. האם זה אומר שקטאר כבר לא בתמונה וכעת מחפשים מיקום אחר? נראה שימים יגידו.

כאמור, מוקדם יותר הערב, במהלך אישור תכניות למבצע לכיבוש עזה, נתניהו הוציא הודעה לציבור. במסגרת ההודעה אמר "הנחיתי להתחיל במו"מ מיידי על שחרור כל חטופינו וסיום המלחמה בתנאים שמקובלים על ישראל". כעת מתברר שהתהליך לא כל כך מיידי כפי שתואר בתחילה.