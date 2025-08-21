כהמשך לדבריו של ראש הממשלה נתניהו הערב לפיו הוא נחה לפעול באופן מיידי להגיע לעסקה הכוללת את שחרור כלל החטופים, כעת יוצאת הודעת הבהרה מלשכת ראש הממשלה בשם גורם מדיני.
על פי לשון ההודעה: "עם קביעת מיקום ניהול שיחות מו״מ, ראש הממשלה יורה על הוצאת משלחת ישראלית לניהול מו״מ על כל החטופים – החיים והחללים כאחד, ועל סיום המלחמה בתנאים של ישראל".
המשמעות היא כי המשלחת לא תצא באופן מיידי אלא רק כאשר ייקבע מיקום לניהול השיחות. האם זה אומר שקטאר כבר לא בתמונה וכעת מחפשים מיקום אחר? נראה שימים יגידו.
כאמור, מוקדם יותר הערב, במהלך אישור תכניות למבצע לכיבוש עזה, נתניהו הוציא הודעה לציבור. במסגרת ההודעה אמר "הנחיתי להתחיל במו"מ מיידי על שחרור כל חטופינו וסיום המלחמה בתנאים שמקובלים על ישראל". כעת מתברר שהתהליך לא כל כך מיידי כפי שתואר בתחילה.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
הבוגד מאינטרס פוליטי
כאשר חמאס דרשו להחזיר את כולם, ביבי היה היחיד שהתעקש לעסקה בשלבים. לא איפשר מו''מ. עכשיו חמאס אמרו כן לעיסקה בשלבים חצי מייד ומומ על הסיום. אז ביבי טמר רק עסקה...
כאשר חמאס דרשו להחזיר את כולם, ביבי היה היחיד שהתעקש לעסקה בשלבים. לא איפשר מו''מ. עכשיו חמאס אמרו כן לעיסקה בשלבים חצי מייד ומומ על הסיום. אז ביבי טמר רק עסקה כוללת. הבן אדם פועל נגד עם ישראל רק כדי למשוך את הממשלה התקועה, לדחות את המשפט שלו, לדחות וועדת חקירה שתחקור הכל, לדחות את דרישת העם לבחירות..המשך 22:18 21.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
כמה סיבות
לייצר דחיינות21:54 21.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר