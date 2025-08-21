הרבנית רחל גולדברג, אלמנתו של הרב אבי גולדברג ז"ל ששימש כרב בית הספר הימלפרב, התארסה הערב עם מורה מהתיכון של בעלה

ברוך מציב גבול אלמנה. רחל גולדברג, אלמנתו של הרב אבי גולדברג זצ"ל שנפל בקרב במהלך התמרון בלבנון, הודיעה הערב על אירוסיה לעמינדב רוטנברג. עמינדב היה נשוי בעבר לנועה רוטנברג ז"ל היתה קלינאית תקשורת ומרצה בתחום ונפטרה לפני מספר שנים ממחלה קשה.

בפוסט מרגש השניים כתבו:

בָּרוּךְ הוּא לַה' אֲשֶׁר לֹא עָזַב חַסְדּוֹ אֶת הַחַיִּים וְאֶת הַמֵּתִים".

בהתרגשות גדולה ובשמחה רבה אנו רוצים לשתף בבחירתנו להקים בית חדש.

יפרשו נֹעָהלֶ'ה ע"ה ואבי הי"ד חופת רחמים ושלום ממרומים, וינחה ה' אותנו בדרך הטובה, לנו ולילדינו.

בהודיה מעומק הלב, ובתפילה לבשורות טובות לכל עם ישראל!

רחל גולדברג ועמינדב רוטנברג

יצויין כי עמינדב משמש כמורה בתיכון הימלפרב בירושלים, שם שימש הרב אבי גולדברג כרב בית הספר עד לנפילתו בקרב.

לפני כחודש פורסם כי אלמנת מלחמה סרוגה נוספת, הדס לווינשטרן, התארסה עם הוד רייכרט שהתאלמן מאשתו לאחר שנפטרה בלידה שהסתבכה. גם צוף אשחר, אלמנתו של הרב נערן אשחר התארסה לפני כשבועיים.