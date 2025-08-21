לקראת ראש השנה והנסיעות לאומן, דרעי ביקש מנתניהו לדאוג לכך שעריקים לא יעצרו בדרך. ראש הממשלה: "צריך למצוא פתרון, הם נוסעים לתפילה ולא לטיול"

ראש חודש אלול בפתח וההכנות לנסיעות לאומן לראש השנה כבר בפתח, זאת בצל המשבר בחוק הגיוס ומעצר עריקים. אחרי שמהלך החופש אלפי חרדים ביטלו חופשות ונסיעות לחו"ל מחשש שיעצרו בנתב"ג בשל עריקותם מהצבא, הסוגיה הבאה היא הנסיעות לאומן.

בדיון שכינס היום ראש הממשלה נתניהו לקראת טיסות החסידים לאומן, יו״ר ש״ס אריה דרעי הציף את בעיית תלמידי הישיבות מחויבי הגיוס, לפיה יש למעלה מ 5,000 בחורי ישיבות בסטטוס עריקים שינסו לצאת לאומן ויעצרו בנתב״ג. דרעי גם הציף את הנושא בפני לשכת שר הביטחון ולא מצאו פתרון. כך על פי דיווח של ארי קלמן ב i24news הערב.

ראש הממשלה אמר בדיון: ״הם נוסעים לתפילה ולא לטיול, צריך למצוא להם פתרון״. בדיון ראש הממשלה הנחה את מנכ"לית משרדו לבדוק היתכנות לפתרון.