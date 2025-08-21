ראש חודש אלול בפתח וההכנות לנסיעות לאומן לראש השנה כבר בפתח, זאת בצל המשבר בחוק הגיוס ומעצר עריקים. אחרי שמהלך החופש אלפי חרדים ביטלו חופשות ונסיעות לחו"ל מחשש שיעצרו בנתב"ג בשל עריקותם מהצבא, הסוגיה הבאה היא הנסיעות לאומן.
בדיון שכינס היום ראש הממשלה נתניהו לקראת טיסות החסידים לאומן, יו״ר ש״ס אריה דרעי הציף את בעיית תלמידי הישיבות מחויבי הגיוס, לפיה יש למעלה מ 5,000 בחורי ישיבות בסטטוס עריקים שינסו לצאת לאומן ויעצרו בנתב״ג. דרעי גם הציף את הנושא בפני לשכת שר הביטחון ולא מצאו פתרון. כך על פי דיווח של ארי קלמן ב i24news הערב.
ראש הממשלה אמר בדיון: ״הם נוסעים לתפילה ולא לטיול, צריך למצוא להם פתרון״. בדיון ראש הממשלה הנחה את מנכ"לית משרדו לבדוק היתכנות לפתרון.
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
0 דיונים
נומיה
מנסים למצוא דרך לאפשר לעריקים חעסוע לאומן . לא ייאמן !!! אלא למדני התיירה שליט"א ;? הלך על המדינה הזו !!!21:13 21.08.2025
שושנה
אם הידיעה נכונה, זו ראייה נוספת לכך שהאדם הזה כל כך מושחת וכל כך עסקן פוליטי ללא עקרונות, מנהיגות וערכים ממלכתיים, ושאינו ראוי לשמש בשום תפקיד ציבורי וודאי לא בתפקידו...
אם הידיעה נכונה, זו ראייה נוספת לכך שהאדם הזה כל כך מושחת וכל כך עסקן פוליטי ללא עקרונות, מנהיגות וערכים ממלכתיים, ושאינו ראוי לשמש בשום תפקיד ציבורי וודאי לא בתפקידו הנוכחיהמשך 21:26 21.08.2025
דוד
ביבי ולהקתו, המתחנפים לחרדים, על חשבון אזרחים נאמנים (המשרתים חודשים רבים במילואים, משלמים מיסים וכד' - לטובת הנצלנים, המספרים לנו בובקס על תיירה...), מנסים עכשו ברוב חוצפתם, למצוא דרך לאפשר...
ביבי ולהקתו, המתחנפים לחרדים, על חשבון אזרחים נאמנים (המשרתים חודשים רבים במילואים, משלמים מיסים וכד' - לטובת הנצלנים, המספרים לנו בובקס על תיירה...), מנסים עכשו ברוב חוצפתם, למצוא דרך לאפשר לעריקים, לנסוע לאומן . לא ייאמן !!! אלה למדני התיירה שליט"א !? הלך על המדינה הזו !!! הגיע הזמן למהםכה נגד השלטון המושחת !!המשך 21:18 21.08.2025
גידגיד
מילואימניקים יקרים - המעשה הציוני המתבקש הוא לסרב לצווי הגיוס. כשאלף לוחמים יסרבו, המדינה תרעד. מי ילך לסבב חמישי בזמן שמגזר שלם יושב בבית22:34 21.08.2025
לפי ההלכה של החרדים
מותר לתת לגויות אוקראיניות22:22 21.08.2025
מפקיר החטופים
בוגד נשאר בוגד !!22:14 21.08.2025
שירי מנתניה
מה הבעיה? שיתגייסו ויבקשו חופשה מיוחדת... מאוד הגיונית ההפליה בין דם לדם.22:08 21.08.2025
שושנה
דוד
נומיה
