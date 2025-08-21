חמאס וארגוני הטרור ממשיכים לפעול להכשלת חלוקת הסיוע ההומניטרי: זוהה שיגור לעבר ציר אספקת משאיות סיוע בדרום הרצועה.
מוקדם יותר היום (ה'), צה"ל זיהה שיגור ממרחב הסמוך לבית החולים נאצר שבחאן יונס, לעבר הציר המרכזי לאספקת משאיות הסיוע בדרום הרצועה.
השיגור בוצע בעת מעבר שיירת משאיות שנעו לאיסוף סיוע הומניטרי ממעבר כרם שלום, ונפל במרחק של כ-300 מטרים מהציר.
השיגור מתווסף לניסונות של ארגוני הטרור, הפועלים באופן אכזרי ושיטתי להכשלת הכנסת הסיוע על ידי ארגוני הסיוע הבינלאומיים, ובכך פוגעים בחלוקת הסיוע ההומניטרי לתושבי רצועת עזה.
