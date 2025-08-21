ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום (חמישי) לאוגדת עזה וקיים הערכת מצב, במהלכה אישר את תוכניות צה"ל להשתלטות על העיר עזה. בדבריו הדגיש כי הכרעת חמאס ושחרור החטופים הולכים יחד.
"הגעתי לאשר את תוכניות צה"ל להשתלטות על העיר עזה והכרעת החמאס. במקביל, הנחיתי להתחיל במו"מ מיידי על שחרור כל חטופינו וסיום המלחמה בתנאים שמקובלים על ישראל", אמר נתניהו.
לדבריו, "אנחנו בשלב ההכרעה", והוא מעריך את התגייסותם של חיילי המילואים והצבא הסדיר למען המטרה. נתניהו חזר והדגיש כי שני היעדים המרכזיים – "הכרעת החמאס ושחרור כל חטופינו" – אינם סותרים אלא "הולכים יד ביד".
מיקי
סתם מילים של הנדסת תודעה. אין לך סמכות חוקית. כנס את הקבינט ותוציא הוראת הכרעה וניצחון ועיסקה על כל השבויים בסוף. הצבא כפוף לריבון שהוא הקבינט. לא לתקשורת... מסקנה -...
סתם מילים של הנדסת תודעה. אין לך סמכות חוקית. כנס את הקבינט ותוציא הוראת הכרעה וניצחון ועיסקה על כל השבויים בסוף. הצבא כפוף לריבון שהוא הקבינט. לא לתקשורת... מסקנה - חרטאת דחיינות רגילההמשך 20:19 21.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נחום
ספק בעיני אם יש כיסוי, להבטחת ביבי להכרעת חמאס. מעשיו מהזמן האחרון ,מלמדים את ההפך, קרי, שהוא נכנע ללחץ התקשורת, וכשם שעשה עסקה מופקרת בעניין שליט גם עכשיו הוא חפץ...
ספק בעיני אם יש כיסוי, להבטחת ביבי להכרעת חמאס. מעשיו מהזמן האחרון ,מלמדים את ההפך, קרי, שהוא נכנע ללחץ התקשורת, וכשם שעשה עסקה מופקרת בעניין שליט גם עכשיו הוא חפץ בעסקה חלקית. אם החמאס לא יוכרע, ניצחון הבחירות הבאות, יהיה של השמאל.המשך 20:59 21.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
