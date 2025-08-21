ראש הממשלה בנימין נתניהו, מבהיר כי הוא הנחה את צה"ל לאשר תוכניות להכרעת חמאס בעזה, במקביל למשא ומתן לשחרור החטופים

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום (חמישי) לאוגדת עזה וקיים הערכת מצב, במהלכה אישר את תוכניות צה"ל להשתלטות על העיר עזה. בדבריו הדגיש כי הכרעת חמאס ושחרור החטופים הולכים יחד.

"הגעתי לאשר את תוכניות צה"ל להשתלטות על העיר עזה והכרעת החמאס. במקביל, הנחיתי להתחיל במו"מ מיידי על שחרור כל חטופינו וסיום המלחמה בתנאים שמקובלים על ישראל", אמר נתניהו.

צילום: רועי אברהם/ לע״מ

לדבריו, "אנחנו בשלב ההכרעה", והוא מעריך את התגייסותם של חיילי המילואים והצבא הסדיר למען המטרה. נתניהו חזר והדגיש כי שני היעדים המרכזיים – "הכרעת החמאס ושחרור כל חטופינו" – אינם סותרים אלא "הולכים יד ביד".