WhatsApp Video 2025-08-21 at 19.33.38

סאלח אבו חסיין, אזרח ישראלי ששהה בכלא בלבנון במשך כשנה, הושב היום בצהריים (חמישי) לישראל. שחרורו הגיע בעקבות משא ומתן נרחב שנוהל בחודשים האחרונים בסיוע הצלב האדום.

מתאם השבויים והנעדרים, גל הירש, הודיע על שחרורו של אבו חסיין, והבוקר פורסם תיעוד נדיר שחושף את רגעי הגעתו המרגשים. בסרטון נראה אבו חסיין יורד מהמטוס, מתקבל על ידי כוחות הביטחון, וניכרת ההתרגשות על פניו.

עוד באותו נושא אחרי שנכלא במשך שנה: אזרח ישראלי הושב לארץ מלבנון

על פי הודעת לשכת ראש הממשלה, אבו חסיין הועבר במעבר ראש הנקרה מידי הרשויות בלבנון לידי הירש. לאחר בדיקה רפואית ותשאול, הוא הועבר על ידי צה"ל לבדיקות מקיפות בבית החולים, ולאחר מכן צפוי לפגוש את משפחתו.

מלשכת ראש הממשלה נמסר: "ראש הממשלה מברך על חזרתו של האזרח הישראלי שהושב מלבנון. ראש הממשלה נתניהו מודה לכל העוסקים במלאכה, ובראשם מתאם השו"נ תא"ל (מיל') גל הירש. זה צעד חיובי וסימן לבאות".

אבו חסיין נכלא בלבנון מאז יולי 2024. נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה של כוחות הביטחון, ובישראל מבהירים כי לא שוחרר איש תמורתו.