באיחור של חודש מפרסם המתפ"ש תיעוד של כמויות האוכל שיש ברצועת עזה. את קמפיין הרעב בעזה התניע חמאס והוא קיבל במה בכלי התקשורת בישראל המתנגדים לממשלה

הפייק ניוז של השנה. באיחור של חודש, מתאם הפעילות בשטחים (המתפ"ש) מגיב לקמפיין ההרעבה שמנהל ארגון הטרור חמאס וקיבל הדהוד בתקשורת בישראל על ידי תמימים ואנשי שמאל.

איפה הרעב בעזה? (דוברות מתפ"ש)

האלוף רסאן עליאן, מפרסם היום (ה') לקהילה הבינלאומית, סרטון הכולל תיעוד מהרשתות החברתיות מרחבי רצועת עזה המציגים שווקים מלאים ומזון זמין לתושבים. סדרת התיעודים פורסמו בעקבות ההצהרות והדוחות המגמתיים המתפרסמים מצד האו"ם וארגונים בינלאומיים נוספים בעת האחרונה.

במשך חודש מהדהד חמאס את המסרים על רעב עזה, ומקבל תמיכה מצד ישראלים נאיבים ומתנגדי הממשלה שהשתמשו בקמפיין כדי לעצור את המלחמה בעזה. כעת מתברר כי הכל היה פייק ואין רעב בעזה, למעט אולי מקרים נקודתיים. מוקדם יותר השבוע נחשף כי רוב התיעוד של אנשים ברזון קיצוני שייכים לחולים במחלות סופניות שגופם אינו מצליח לתפקד.

עוד באותו נושא המתפ"ש: הילדה העזתית שלכאורה מתה מרעב – סבלה מלוקמיה

עליאן מסר: "על רקע קמפיין ההרעבה השקרי שמוביל חמאס, מצער וחמור לראות כיצד האו״ם וארגונים בינלאומיים נוספים ממשיכים להפיץ דיווחים לא מבוססים על רעב בעזה. בזמן שישראל פועלת כדי לאפשר הכנסת כמויות אדירות של מזון, תרופות וסיוע הומניטרי לרצועה, בוחרים ארגוני הסיוע להדהד את התעמולה של ארגון טרור שמנצל את האוכלוסייה כמגן אנושי על מנת להבטיח את הישרדותו.

במקום לצאת בהצהרות ולהוציא דוחות פוליטיים ומסולפים, על האו״ם והארגונים הבינלאומיים להפנות את מאמציהם לסיוע ממשי לתושבים, ולא להיגרר אחרי נרטיבים כוזבים שמסייע לטרור. אני קורא לאו״ם ולארגונים לפעול ביושרה מקצועית ולשתף פעולה עם ישראל ועם גורמים בינלאומיים נוספים כדי לוודא שהסיוע מגיע לתושבים – לא לידי חמאס".