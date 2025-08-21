עיתונאי חדשות 12, עמית סגל, השיק פודקאסט חדש בשם "מצב האזנה", ואת הראיון הראשון הוא הקדיש לעיתונאי הוותיק דן מרגלית. סגל כתב בפוסט כי "דן מרגלית לא הציב שום תנאי לפני שהזמין אותי לשיחה בסלון ביתו… לבטח הבין את מה שלא נאמר אבל היה ברור לשנינו: שזה כנראה הראיון האחרון".

לדברי סגל, מרגלית, בגיל 87, "מוכן להביט אחור ולעשות חשבון סופי על פעולותיו". במהלך הראיון, הוא התייחס לסיפור שהביא להפלת ראש ממשלה, וכן על "הרגעים שבהם הזיל דמעות בהתנתקות, שבה תמך". מרגלית התייחס גם לחברות הנפש עם אהוד אולמרט "שהפכה לשנאה הדדית", וכן לתוכנית "פופוליטיקה" ש"שינתה לתמיד את הפוליטיקה הישראלית והטלוויזיה". הוא שיתף גם ברגעים אישיים, כמו הרגע שבו בישרה לו הרופאה על מחלתו הקשה.

סגל ציין כי מרגלית "מדבר לראשונה גם על התחקיר שהאשים אותו בתקיפה מינית של שורת נשים ומספק את גרסתו". הוא תיאר את הראיון כ"שיחה ארוכה, בדיוק ההפך מההתנצחות הקבועה, חילוץ הכותרת, ומהעורך שצועק באוזן לסיים".