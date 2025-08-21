יתושות נשאיות של קדחת מערב הנילוס התגלו בערבה התיכונה ובעמק המעיינות. מתחילת השנה אובחנו 3 חולים. משרד הבריאות והגנת הסביבה קוראים לרשויות המקומיות לנקוט בפעולות

משרדי הבריאות והגנת הסביבה מזהירים מפני התפשטות נגיף קדחת מערב הנילוס (מה שכונה בטעות קדחת הנילוס המערבי), לאחר שיתושות נגועות בנגיף אותרו בשני אזורים בארץ – בערבה התיכונה בדרום ובעמק המעיינות בצפון.

בעקבות הממצאים, הנחה המשרד להגנת הסביבה את הרשויות המקומיות הרלוונטיות להגביר את פעולות הניטור וההדברה בשטח, ובמקביל, משרד הבריאות מדווח כי מתחילת העונה כבר אובחנו שלושה חולים בנגיף קדחת מערב הנילוס.

מהי קדחת הנילוס המערבי?

קדחת הנילוס המערבי היא מחלה המועברת בעיקר על ידי עקיצת יתושה הניזונה מעופות נגועים. לדברי ד"ר אורן שטח כתבי, מנהל המחלקה למחלות זואונוטיות במשרד הבריאות, לרוב מדובר במחלה קלה עם תסמינים קלים או ללא תסמינים כלל. עם זאת, במקרים נדירים, המחלה עלולה להתפתח לתסמינים חמורים, כולל דלקת מוח או דלקת קרום המוח.

איך מתמודדים עם התפשטות היתושים?

הסכנה להתפשטות יתושים גוברת במיוחד בעונת הקיץ בשל מזג האוויר החם והמים העומדים. משרדי הממשלה קוראים לציבור לסייע במאמצי המניעה וההתמגנות האישית, בנוסף לפעולות הנעשות על ידי הרשויות המקומיות בשטחים הציבוריים.

איך תמנעו גם אתם את התפשטות המגיפה: