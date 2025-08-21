במטרה להוזיל את עלויות הדואר והמשלוח: משרד התקשורת הבהיר לדואר ישראל כי אינם יכולים לגבות תשלום על שיתוף מאגר המיקוד הארצי. בכך, יוכלו לייעל ולהוזיל את החלוקה לציבור.
בעקבות פניות שהתקבלו במשרד התקשורת, הנחה שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי את משרדו להבהיר לחברת דואר ישראל בע"מ כי עליה לספק לכל לקוח עסקי שיבקש זאת את קובץ המיקוד המלא והמעודכן, בתוספת קוד החלוקה, ללא תשלום, לפחות אחת לרבעון. זאת, בהתאם לסעיף 28.7(ב) לרישיון הכללי של החברה.
משרד התקשורת הדגיש בפני חברת הדואר כי קוד החלוקה נדרש לא רק עבור בעלי רישיון, הזכאים אף הם לקבל את קובץ המיקוד ללא תשלום, אלא לכלל הלקוחות העסקיים. תכלית הסעיף היא לאפשר ללקוחות עסקיים לייעל את תהליך חלוקת הדואר שלהם ולחסוך בעלויות המיון.
עוד הבהיר המשרד כי על החברה להעביר לכל לקוח עסקי את קובץ המיקוד בצירוף קוד החלוקה המלא, עבור כל אזורי החלוקה בארץ, ולא רק עבור מרכזי החלוקה כפי שטענה חברת הדואר.
קרעי: "ממשיכים לדאוג לאזרחים ולהפחית עלויות"
שר התקשורת, ד"ר שלמה קרעי: "ממשיכים לדאוג לאזרחים ולהפחית עלויות. שיתוף מאגר המיקוד נחוץ ללקוחות עסקיים שנאלצים לשלם כיום אלפי שקלים על המידע או השירות ומגלגלים את העלויות על הציבור. הנחיתי את משרד התקשורת להבהיר לחברת הדואר כי שיתוף קוד החלוקה יינתן לכל לקוח עסקי בחינם. נמשיך לפעול כדי להיטיב את שירותי הדואר, באיכות ובמחיר, למען אזרחי ישראל."
