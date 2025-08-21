אגף השיקום במשרד הביטחון מציע לנכי צה"ל מענקים והחזרים כספיים עבור רכישת מזגנים ומתקני חימום, בהתאם לאחוזי הנכות וסוג הפגיעה. המטרה היא לסייע בשיפור תנאי המחיה של מי שנפגעו בשירותם.

הזכאות מחולקת לארבע רמות, כאשר כל רמה מתייחסת לפגיעות ספציפיות וקובעת את סכום ההחזר המקסימלי:

רמה 1: זכאות להחזר של עד 4,160 ש"ח עבור מזגן אחד, הניתנת למשל לפצועים עם אסטמה (40% נכות ומעלה), טרשת נפוצה (50% נכות ומעלה) וכוויות (30%-79% נכות).

רמה 2: זכאות להחזר של עד 5,357 ש"ח עבור מזגן, לפגיעות כמו פגיעת ראש והמיפלגיה (100% נכות).

רמה 3 ו-4: זכאות להחזר עבור שני מוצרים (שני מזגנים או מזגן ומתקן חימום), עבור פגיעות חמורות כמו כוויות (80% נכות ומעלה) או פגיעה ב-100% נכות ומעלה בגפיים.

ההחזר מתבצע על בסיס חשבונית מס או קבלה, לאחר הרכישה. כדי לקבל את ההחזר, יש לשלוח את המסמכים למרפאה המחוזית. מומלץ ליצור קשר עם המרפאה לפני הרכישה על מנת לוודא את הזכאות.

האגף מאפשר גם החלפת מזגנים אחת ל-10 שנים. במקרה של צורך בתיקון, ישנן שתי אפשרויות: במידה ועלות התיקון היא עד 700 ש"ח, ניתן להגיש בקשה להחזר בצירוף קבלה. אם עלות התיקון גבוהה יותר, יש להגיש הצעת מחיר לפני ביצועו.