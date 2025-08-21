במסיבת עיתונאים שקיימה שרת התחבורה מירי רגב היא התייחסה לכאוס התחבורתי בנושא הרכבות והבטיחה שתחנת השלום תיפתח ביום שני וגם עקצה את היועמ"שית

הכאוס בתחבורה הציבורית. למרות שהותה כעת בחו"ל, שרת החבורה, מירי רגב, כינסה הצהרה לתקשורת בה התייחסה למצב התחבורתי בישראל בעיקר לאור השיבושים בפעילות רכבת ישראל בימים האחרונים.

בדבריה הבטיחה כי תחנת רכבת השלום תחזור לפעילות ביום שני, ההגנה תחזור לפעילותה ביום ראשון. וטרחה גם להדגיש כי לא מדובר בעניין פוליטי.

מצד שני, היא גם לא החמיצה את ההזדמנות להאשים את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, כשאמרה : "אם היועמ"שית לא הייתה מאשרת לחרדים ולקפלניסטים לחסום כבישים – האוטובוסים היו מגיעים בזמן".

רגב: לא יתקיימו עבודות בשבת

עוד הוסיפה רגב בדבריה כי לא יתקיימו עבודות ברכבת ובכלל בשבת הקרובה, וכי עבודות מתקיימות רק במקרים של הצלת חיים.

בדבריה גם תקפה את התקשורת שטוענת כי היא מצאה זמן "לברוח" מהארץ בלב הכאוס, ואמרה "לפי הדיווחים של התקשורת אני עכשיו לא בארץ, והנה אנחנו מנהלים את האירוע. חלק מתפקידי זה לפתח את מערכות העבודה עם מדינות נוספות, אפגש עם מזכיר התחבורה האמריקני ביום ראשון ונחתום על הסכם הדדיות, הביקור מאושר. אין לי שום כוונה להתנצל על הנסיעות שלי – מזמינה את התקשורת להצטרף", אמרה השרה.