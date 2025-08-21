איש יחסי הציבור רני רהב חשף פרטים טראגיים על נפילת דודו במלחמת ששת הימים ועל הקושי של משפחתו להתמודד עם האובדן. "צריכים להחזיר את כולם הביתה", אמר רהב, והתייחס גם למלחמה הנוכחית.

בשיחה עם פרופסור יורם יובל בתוכנית "שיחת נפש", שתשודר השבוע ב-i24NEWS, רהב סיפר בכאב על הקושי של אמו, אחותו של ההרוג, שהיה לה "מאוד קשה". הוא תיאר איך מדי שנה, שלושה חודשים לפני יום הזיכרון, "כמו שעון שוויצרי זה הגיע", והשכול היה מכביד.

באדיבות i24NEWS

"כל יום שנופל חייל, כל יום שחוזרים חיילים, אני נזכר בסבא שלי ובסבתא שלי, שהיה להם כל כך קשה", אמר רהב בדמעות. הוא ציין שהשכול היום שונה מזה שהיה בששת הימים: "היום זה באיזשהו מקום יותר קל כי עוטפים את המשפחות אחרת. החברים, הטלוויזיות, ההנצחה, זה הכל אחרת. בששת הימים זה לא היה ככה". לדבריו, סבו לא החזיק מעמד ונפטר מהתקף לב שנים ספורות לאחר המלחמה, ואילו סבתו "כמו כל אישה שורדת, היה לה מאד קשה, אבל היא באמת לא נתנה לנו להבין לרגע שהיא עצובה".

רהב סיפר שאף שהשכול לא הפריע לאימו בקריירה שלה, הוא פגע בה במישור האישי: "זה היה מאד קשה לראות את זה". בסיום דבריו, התייחס רהב למלחמה הנוכחית ואמר: "אין לי ספק שהמלחמה שלנו מהשבעה באוקטובר היא המלחמה הכי צודקת בהיסטוריה אבל עכשיו אנחנו צריכים להחזיר את כולם הביתה".