בתאונת דרכים שאירעה בצהריים ביישוב קודמים שבשומרון נהרג פועל שעסק בסימון כבישים כתוצאה מפגיעת אוטובוס. מותו נקבע במקום לאחר מאמצי החייאה

בתאונת דרכים שאירעה בצהריים ביישוב קדומים שבשומרון פועל שנסע ברכב ועסק בסימון כבישים נהרג כתוצאה מפגיעת אוטובוס שעבר במקום.

מדוברות מד"א נמסר כי בשעה 14:01 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון, על תאונת דרכים בין אוטובוס לכלי רכב בשומרון. לאחר פעולות החייאה, חובשים ופראמדיקים של מד"א קובעים את מותו של גבר כבן 50.

פראמדיק מד"א ישראל חיים ליפשיץ, סיפר:

"כשהגענו למקום ראינו תאונת דרכים בין אוטובוס לכלי רכב נוסף. גבר כבן 50 היה לכוד כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה רב מערכתית. התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים הנשמות כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותו במקום".

מדוברות איחוד הצלה נמסר כי פועל (כבן 50) נהרג כתוצאה מפגיעת אוטובוס ברחוב מבוא צפנת בקדומים.

שיראל פופקין פרמדיקית איחוד הצלה והחובש שריה מילצקי מסרו: "נמסר לנו כי הוא עסק בצביעת הכביש ונפגע מאוטובוס. למרבה הצער נקבע מותו בזירת האירוע בתום מאמצי ההחייאה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל".